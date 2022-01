Madagascar: Football / Pro League - Fosa Juniors et Elgeco Plus, de solides leaders !

Elgeco Plus figure parmi les équipes qui ont beaucoup renforcé leur effectif.

La quatrième journée de Pro League donne déjà une projection pour les quatre premières équipes de chaque conférence susceptibles d'aller au play off. La dure réalité du terrain est sans doute le fruit d'une bonne préparation en inter-saison.

Solide leader après la 4e journée, Fosa Juniors occupe la première place de cette conférence Nord assez relevée. Les Majungais sont seuls en tête avec 10 points devant le COSFA à 8 points.

Hors course. L'Ajesaia que l'on croyait invincible reste à la troisième place avec 7 points, une défaite au goût amer devant les militaires.

Les Tamataviens de Tia Kitra ne sont pas hors course et prennent leur meilleur classement puisqu'ils sont à la quatrième place avec 4 points. Intraitable sur ses terres, Tia Kitra n'a enregistré qu'une seule défaite à Barikadimy contre Fosa Juniors.

Mais à cette allure, l'équipe tamatavienne est bien partie pour figurer dans le dernier carré, synonyme de qualification au play off.

Les quatre derniers de la conférence Nord sont respectivement USCAFOOT (4 points) et AS Fanalamanga, auteur de trois matches nuls ainsi que Five également à 3 points. JET Kintana qui annonçait en début de saison ses ambitions de ravir le titre après avoir réussi à faire signer Parex, l'attaquant du Zanakala, et surtout Berajo, le stoppeur du Cosfa et des Barea, est le dernier de la classe.

Fosa Juniors est parti pour une nouvelle saison exceptionnelle

Renforts. Dans la conférence Sud, Elgeco Plus est devant avec 7 points. Une issue prévisible car il a non seulement pu avoir le gardien de l'Adema Nina mais aussi le retour de Foroch Lucien Kassimo à la pointe de l'attaque.

Le surprenant Dato est à la deuxième place, tout en étant à égalité de point avec Elgeco Plus.

Zanakala, même avec un match en retard, est troisième avec 6 points tandis que Disciples FC partage les mêmes points tout comme le Centre de Formation de Football Andoharanofotsy.

Curieusement, les Sudistes occupent les dernières places ; Mama FCA et 3FB sont à 4 points tandis que les Jeunes Footballeurs du Capricorne sont toujours à la recherche de leur premier point.

Une situation qui remet en cause l'organisation du championnat de Madagascar de la 2e division où la FMF a validé les renforts qui ont permis aux JFC d'appeler des joueurs d'Ilakaka et de Zanakala. Mais après coup, ces " prêts " sont revenus à leurs clubs d'origine laissant les Tuléarois à leur destin. C'est-à-dire un niveau qui n'est plus celui de Pro League.