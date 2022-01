Madagascar: Appel à la vigilance et à la prudence renouvelée

L'épidémie de Covid-19 reste toujours la préoccupation des autorités malgaches.

La légère amélioration constatée la semaine dernière ne peut pas calmer l'inquiétude de la population qui a pour le moment les yeux fixés sur le nombre de décès constatés. La multiplication des cas positifs met également en émoi tous ceux qui craignent de voir leurs proches touchés. C'est la raison pour laquelle l'appel à la vigilance et au respect du port du masque et des gestes barrières doit être renouvelé régulièrement.

Le bilan officiel publié la semaine dernière fait état d'une baisse du nombre des cas de contaminations. Néanmoins, à voir les queues qui se forment dans les centres de dépistage, on ne peut être vraiment rassuré. Les personnes contaminées sont légion, mais même si elles présentent des symptômes de la Covid, la prise en charge rapide et les soins apportés les remettent d'aplomb. Le variant est extrêmement contagieux et se propage très vite dans la population. Les jeunes se rétablissent très vite, mais on s'aperçoit que les seniors sont vite terrassés par la maladie.

Ces derniers jours, on a assisté au décès de personnes connues comme le maître Ratafika ou le professeur James Ratsima. L'aggravation de leur état de santé a été très rapide et ils ont rendu l'âme très vite. C'est la raison pour laquelle les recommandations faites par les autorités sont renouvelées. Les incitations à se faire vacciner se multiplient et les vaccinodromes ne désemplissent pas. On ne répétera jamais assez que la vaccination est un moyen de se protéger contre le virus. Elle empêche la forme grave de la maladie si on est contaminé. Le pouvoir attend de voir l'évolution de la situation avant de faire monter la pression. De nouveaux CTC sont aménagés pour accueillir les formes modérées. Il est nécessaire aujourd'hui de répéter que prudence est mère de sûreté.