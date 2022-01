Madagascar: Jirama - Black-out total dans de nombreux quartiers de la Capitale

Et les ténèbres furent. Et " refurent ". Une fois de plus, de nombreux foyers de différents quartiers de la Capitale ont été plongés dans le noir total.

De Manakambahiny à Ambohimanarina, en passant par Antaninarenina, Faravohitra, 67 Ha, Ankorondrano et tant d'autres, le délestage a sévi pour les usagers obligés de s'éclairer avec des lampes torches, téléphones portables et bougies. Dans de nombreux quartiers, la coupure a commencé dès l'après-midi et s'est poursuivie, tout au long de la soirée.

Dans les quartiers industriels comme Ankorondrano, le recours au groupe électrogène a engendré, une fois de plus, des coûts d'exploitation supplémentaires. Et les malheurs sont encore loin d'être finis puisque la Jirama a annoncé que les délestages pourraient se poursuivre jusqu'au mois de juin. Il reste à savoir si avec ces délestages continus, la Jirama réduira sa consommation de carburants qui serait de 36 000 litres par jour. Une enquête s'impose.