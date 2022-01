Madagascar: Incendie à Andekaleka - Andry Rajoelina lance un appel à témoin

Le président Andry Rajoelina a constaté de visu l'incendie qui s'est produit à Andekaleka.

La thèse d'un incendie criminel commence à se confirmer en ce qui concerne l'incendie survenu le 2 janvier dernier au niveau de la centrale hydroélectrique d'Andekaleka. Les techniciens de la JIRAMA présents sur le lieu ont confirmé qu'il y a eu une explosion avant l'incendie. " Illogique ", selon le président Andry Rajoelina qui a fait le déplacement à Andekaleka hier pour constater de visu la réparation du transformateur incendié et les deux autres transformateurs tombés en panne suite aux dégâts causés par cet incendie. Le Chef de l'Etat reste convaincu qu'il s'agissait d'un incendie criminel. " La logique serait que l'explosion se produise après le départ du feu et non avant ", soutient Andry Rajoelina qui n'écarte pas un dessous politique derrière cette affaire. " Ce n'est pas la première fois que des gens menacent de faire exploser Andekaleka pour des raisons politiques ".

D'ailleurs, durant cette descente, il a fait un témoignage annonçant que pendant le mouvement politique de 2018, des gens lui auraient proposé de provoquer une explosion à Andekaleka contre une somme de 40 millions d'Ariary. Une proposition à laquelle il aurait dit non. " Je ne peux pas tolérer que maintenant, des gens mettent en exécution ce plan machiavélique pour nuire au peuple malgache ", a-t-il déclaré. Face à cette suspicion, le président de la République lance un appel à témoin et annonce qu'une prime sera offerte à ceux qui auraient des informations concernant les auteurs de cet incendie. Ils sont priés de contacter soit la Présidence de la République, soit le Ministère de l'Energie. L'identité des dénonciateurs restera confidentielle, rassure le Chef de l'Etat. En tout cas, Andry Rajoelina promet des sanctions sévères contre les auteurs de cet incendie.

Trois heures. C'est la durée du trajet Andasibe jusqu'à la centrale d'Andekaleka. Le train constitue le seul moyen de transport pour s'y rendre. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a choisi un voyage à bord d'un draisine, avec une vitesse ne pouvant pas dépasser les 30km/h. Une véritable aventure pour le Chef de l'Etat qui a pourtant tenu à faire le voyage coûte que coûte pour constater de visu les travaux de dépannage de la centrale hydroélectrique effectués par les techniciens de la JIRAMA et ceux de l'entreprise Sinohydro. Ces derniers travaillent jours et nuits pour rétablir les trois groupes endommagés par l'incendie du transformateur numéro 1. Ce déplacement à permis de constater que la fin des délestages n'est pas pour tout de suite. Si l'on se réfère au calendrier établi par les techniciens sur place, deux groupes seront de nouveau opérationnels dans deux semaines ou un mois au plus tard tandis que le troisième groupe ne sera utilisable qu'un mois et demi après, c'est-à-dire dans deux mois et demi. En revanche, la mise en marche du groupe 4, avec le transformateur nouvellement installé à Andekaleka, prendra 6 à 8 mois.

A entendre les explications du président Andry Rajoelina, le délestage au niveau du réseau interconnecté d'Antananarivo, Antsirabe et Moramanga sera donc réglé vers le mois de juillet, dès que ces 4 groupes fonctionnent, c'est-à-dire d'ici 6 à 8 mois. La nouvelle centrale d'Andekaleka pourra ainsi produire 128 Mgw. Il convient de noter que l'incendie du transformateur numéro 1 a entraîné la panne du groupe numéro 1. Le feu a également détruit tous les câbles de puissance. Ce qui a par la suite provoqué la panne des groupes 2 et 3. Face à ce délai, le président Andry Rajoelina demande à la population tananarivienne de faire preuve de patience. Il a toutefois laissé entendre que l'approvisionnement en électricité au niveau du réseau interconnecté d'Antananarivo s'améliorera petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Après cette mission difficile mais nécessaire à Andekaleka, le président Andry Rajoelina et sa suite n'ont pas pu rentrer à Tana et ont passé la nuit du côté d'Andasibe.