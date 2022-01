Madagascar: Ils ont fait le buzz - Rapt d'albinos tout sur Facebook, rien que sur Facebook

Cette famille a dû quitter Ampamonty, leur village dans le Sud, pour la sécurité de leur progéniture albinos.

Kidnappés, humiliés, séquestrés et tués. Le rapt des albinos est un mal qui couve à Madagascar. Des vies se perdent par dizaine, mais seuls les réseaux sociaux s'étalent sur ce sujet... pour l'instant. A lire les commentaires des utilisateurs, ces enlèvements seraient liés à la sorcellerie. A vrai dire, elle n'est pas seulement l'apanage des Malgaches. Sur son compte Facebook, Falihery Razafindrako écrit. " En Tanzanie, plus de 200 personnes albinos ont été tuées, et plus de 40 autres attaquées en dix ans. La vie des enfants albinos n'est pas du tout facile. En aucun moment, ils ne se sentent en sécurité. Être né albinos est une malédiction ". La presse locale rapporte qu'" un enfant albinos pourrait coûter entre 75 000 à 200 000 dollars américains. Juste un seul bras d'albinos peut rapporter jusqu'à 4 000 euros ".

A l'heure actuelle, les 200 décès ne sont pas encore comptabilisés dans la Grande île, notamment dans le Sud du pays, plus précisément dans la localité de Betroka et ses environs. En termes de statistiques, 200 c'est tout de même peu sur dix ans, si par exemple, plus de 30 bébés naissent par jour à Madagascar. Mais il suffit d'imaginer en prenant soin de bien fermer les yeux, de devenir un enfant de 6 ans que des hommes appâtent et emmènent dans un lieu loin des regards. Ensuite s'imaginer, que ces individus enlèvent nos yeux, probablement sans anesthésie. Et ensuite, être retrouvé quelque part dans la brousse. Et à 6 ans, s'imaginer passer des jours dans la pénombre causée par cette mutilation. La capacité intellectuelle collective de l'humain malgache sensé n'a pas encore atteint ce niveau de conception de la douleur et de la peur. Il faut ouvrir les yeux, cesser d'imaginer.