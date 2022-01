Afrique: Djurtus et Faucons de Jediane en trouble-fêtes

L'autre rencontre de la poule D opposera les deux petits poucets en quête de notoriété dans la compétition.

Si la Guinée-Bissau veut inscrire son nom dans l'échiquier du football continental, le Soudan quant à lui signe son grand retour et veut s'affirmer.

Fiche technique

Date : 11 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Stade : Roumde Adjia, Garoua

Groupe : D

Match : Soudan contre Guinée Bissau

Le Soudan signe son grand retour.

Après leur dernière apparition en 2012 où ils se sont hissés en quart de finale, les Faucons de Jediane seront à nouveau de la partie pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies au Cameroun après une campagne de qualification compliquée. Rééditer l'exploit de 2012, sera également une occasion pour le Soudan de laver l'affront d'une campagne de Coupe arabe catastrophique, éliminé au premier tour.

La sélection nationale du Soudan qui a vu le technicien français, Hubert Velud limogé après ce fiasco, va aborder la compétition avec de la volonté et de l'abnégation pour s'offrir un ticket pour le deuxième tour.

Pour atteindre cet objectif, le petit poucet de la poule G ne compte pas produire un jeu subversif. Burhan Tia, le sélectionneur du Soudan a fait confiance à 28 joueurs dont la plupart des locaux à l'exception de Mohamed Amin qui évolue en Suède (Motala AIF) et Yasin Hamed en Hongrie (Nyiregyhaza Spartacus).

Ce qu'ils ont dit

Burhan Tia (Entraîneur, Soudan)

"J'ai beaucoup de jeunes joueurs et nous avons apporté de nombreux changements à l'équipe nationale après la Coupe arabe. Ce sont les meilleurs du football soudanais. Mes joueurs ont joué pour toutes les équipes de jeunes du Soudan et ils ont l'ambition de bien faire pendant le tournoi."

Salah Nimr (Capitaine, Soudan)

"Nous sommes prêts et nous avons l'ambition d'atteindre un stade avancé. Nous allons bien performer et honorer le football soudanais. C'était bien de revenir à la Coupe d'Afrique des Nations après 10 ans d'absence."

La Guinée-Bissau veut marquer les esprits

Depuis leur première participation à la CAN TotalEnergies en 2017, les Djurtus affichent une régularité de participation perceptible. Pour cette 33e édition au Cameroun, la sélection bissau-guinéenne qui sera à sa 3e participation consécutive veut créer la sensation en se hissant au deuxième tour pour la première fois.

Et pour se faire, le sélectionneur local a fait confiance aux cadres de la sélection notamment le défenseur de Moreirense au Portugal, Manconi Soriano Mané, du milieu de terrain du Stade de Reims, Moreto Cassama et de l'expérimenté Frédéric Mendy. Présent aux deux premières CAN des Djurtus, ce dernier qui évolue désormais au Vitoria Setubal au Portugal est la tête de proue de la sélection. Il faudra donc également compter sur les qualités athlétiques de l'attaquant.

Ce qu'ils ont dit

Baciro Cande (Entraîneur, Guinée-Bissau)

"Nous sommes bien préparés et nous représenterons notre pays avec fierté. Nous affronterons de grosses équipes qui feront de leur mieux. Dans le match d'ouverture, nous affronterons le Soudan et nous devons gagner le match. Le football réserve de nombreuses surprises, et nous nous efforçons d'en réaliser une autre."

Bura (Capitaine, Guinée-Bissau)

"Nous sommes ici pour représenter le peuple de Guinée-Bissau et nous savons que c'est un groupe très dur, mais nous apporterons nos compétences. Nous sommes venus au Cameroun pour nous présenter au monde."