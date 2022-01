Sénégal/Cameroun: Réactions

Sadio Mané, attaquant des Lions : "J'ai travaillé les pénaltys"

"J'avais pris du recul pour mieux sauter. J'avais dit que je vais laisser les penaltys pour le bien de l'équipe et je pense que c'était normal du coup je suis retourné travailler en club. Je les ai bien travaillé même si on ne sait jamais avec les penaltys. En tout cas ce qui est sûr, il faut faire l'effort pour récolter les fruits et cela a toujours été mon cas.

Avant ce match, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de l'équipe mais il faut avoir un mental de fer et ça a été notre cas. On savait que ça allait être un match disputé et très difficile. On n'a pas été surpris. Je pense qu'en première mi-temps, on a dominé le match et on s'est créés pas mal d'occasions malheureusement on ne les a pas concrétisées et ça nous a un peu compliqué la tâche. Mais, on a été mentalement fort et on a poussé jusqu'au bout et on a rien lâché. On s'est battu et au final on a eu un penalty et je pense que dans l'ensemble on méritait de gagner ce match".

Gana Guèye, capitaine des "Lions" : "On a montré du caractère"

"C'est une victoire très importante. On a bien débuté cette compétition pour la suite. On savait que cela n'allait pas être facile. On a eu des occasions lors de la première période et on ne les a pas mises au fond. C'est ce qui nous a peut-être un peu mis en difficulté dans le match. Au final, on a montré du caractère. Et c'est ce qui nous a permis de gagner ce match là. On espère bien se reposer et bien préparer le prochain match. Si on avait mis nos occasions, peut-être qu'on aurait eu un autre match. Malheureusement, on ne les a pas mis. Et c'est le coach qui nous a dit de continuer à y croire, à pousser.

Et surtout de respecter notre système de jeu et d'essayer de pousser jusqu'à la fin et surtout de ne pas lâcher. Ça peut venir à n'importe quel moment et c'est venu à la dernière minute. On est content aujourd'hui. C'est notre premier match et on n'a pas eu de match de préparation. Il y a eu beaucoup d'absents. Donc, c'était un match compliqué mais on a su gérer jusqu'au bout et c'est important de continuer comme ça.

Bouna Sarr, milieu des Lions : "On est allés chercher cette victoire qui donne confiance pour la suite"

"Ce n'était pas facile mais je pense qu'on avait les opportunités avant la mi-temps de pouvoir marquer mais on le réussit à la fin du match. De la physionomie du match, ce n'est pas démérité. Cela montre qu'on a du caractère, qu'on a su pousser jusqu'au bout pour aller chercher cette victoire. La CAN, ce n'est pas des matchs évidents surtout que c'est le premier de la compétition. Ce n'est pas toujours facile de se mettre dedans. Mais, le plus important, c'est la victoire et cela va nous donner de la confiance pour la suite. Je suis formé à ce poste à la base (excentré) donc je l'ai mis au service de l'équipe.

On a eu beaucoup d'absences donc le coach a dû remanier l'équipe. Je donne le meilleur de moi-même. On va préparer le derby (face à la Guinée le 14 janvier) au mieux, sereinement avec cette victoire. Mais, on sait que ce ne sera pas un match facile. On veut chercher une deuxième victoire. Notre match a été positif, il ne fallait pas lâcher. On a un peu baissé le rythme surtout en deuxième période, je pense qu'il y a eu de la fatigue pour les deux équipes. Dieu merci, on a eu ce fait de jeu. C'est ce penalty. Toutefois, sur l'ensemble du match, on n'a pas démérité parce qu'on a eu pas mal d'occasions qu'on n'a pas su mettre au fond.

On a été récompensés à la fin. Si on avait été plus efficace pendant la première mi-temps, ça nous aurait donné plus de facilités pour pouvoir gérer la suite du match. Comme je le dis, cette victoire nous donne la confiance et on peut préparer plus sereinement la suite".