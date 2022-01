Madagascar: Judo - Seine-et-Marne Irinah et Mialy Rasoanaivo sacrées championnes

Les sœurs Rasoanaivo, Irinah et Mialy, viennent de décrocher leurs tickets pour les Championnats de France cadets et juniors au mois de février.

Le week-end dernier, lors du Championnat de Seine-et-Marne chez les juniors première division, Irinah évoluant sous les couleurs de Judo Club Trilport a remporté la médaille d'or des moins de 63 kg. Au terme de cinq combats, la championne a remporté quatre victoires par ippon de moins de 25 secondes. En finale, elle a dû batailler dur pour s'offrir la victoire finale au terme d'un golden score de 7 min.

Avec ce résultat, Irinah est qualifiée pour les Championnats de France. Depuis la catégorie cadette, elle a déjà intégrée le " Pôle France " après avoir passé des tests et des sélections. Pour garder la forme et le palmarès, elle disputait presque chaque semaine des compétitions avant ce championnat départemental, et elle a pris part aux Championnats Universitaires.

Sa sœur, Mialy Rasoanaivo, chez les cadettes des moins de 70 kg s'est aussi emparée de la médaille d'or lors de ce championnat départemental et se qualifie pour les Championnats de France. Mialy a toujours remporté les compétitions auxquelles elle a participé. Le judo, Irinah et Mialy les pratiquent en famille car ce sont les filles de Dida Patrick Rasoanaivo, ancien membre de l'équipe nationale de judo à Madagascar et champion des -71 kg.

Comme son père, Mialy envisage de porter les couleurs malgaches aux compétitions internationales. " S'il y a une sollicitation pour l'équipe nationale malgache, Mialy l'a déjà déclaré, elle est partante ", a souligné son père.