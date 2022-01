Afrique: Nigeria - Egypte - Le groupe D s'ouvre sur un combat de titans

C'est une affiche digne d'une finale de la Coupe d'Afrique des Nations Totalenergies qui va ouvrir le bal du groupe D ce mardi au Stade Roumde Adjia de Garoua. Le Nigeria quadruple champion d'Afrique affronte contre l'Égypte septuple vainqueur du trophée.

Fiche technique

Date : 11 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Stade : Romde Adjia, Garoua

Groupe : D

Match : Nigéria - Egypte

Les Super Eagles en quête de confiance !

Si le Nigeria est toujours considéré comme un grand favori à chaque édition de la CAN, les Super Eagles auront à cœur de faire mieux que la troisième place acquise en 2019 après avoir manqué les deux précédentes éditions. Sérieusement critiqués depuis peu pour leurs performances peu reluisantes à l'instar de leur défaite à domicile (0-1) face à la Centrafrique, ils se sont tout de même qualifiés pour cette 33e édition mais aussi pour les barrages du Mondial 2022, mais cette régularité cache un certain délitement collectif.

Néanmoins, le triple champion d'Afrique peut compter sur un secteur offensif bien fourni, avec son attaquant vedette Samuel Chukwuezu (22 ans) sociétaire de Villarreal, le Milieu de terrain d'Everton Alex Iwobi, et de sa star de Leicester City Wilfried Ndidi

Les Super Eagles devraient donc absolument corriger les faiblesses du collectif nigérian sans Victor Osimhen, lors de son premier match de groupe face à l'Egypte

Ce qu'ils ont dit

Augustine Eguavoen (Entraîneur, Nigéria)

"L'organisation est excellente et j'en remercie le Cameroun. Nous n'avons pas de soucis. Nous respectons l'Egypte, mais le Nigeria est une grande équipe, et nous ne sommes pas venus ici pour perdre. Je ne recherche pas la gloire personnelle, mais la chose la plus importante que je recherche est une réussite pour le Nigeria."

Ahmed Musa (Capitaine, Nigéria)

C'est la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour moi, et je remercie Dieu pour tout ce que j'ai accompli. Nous avons une bonne équipe et nous allons nous battre pour le titre avec tout ce qu'il faut. Chaque fois que je joue pour l'équipe nationale, je fais de mon mieux car c'est un grand honneur, surtout d'être le capitaine.

Les Pharaons en veulent toujours plus

L'Egypte ne vise rien d'autre qu'un huitième sacre à l'issue de cette 33e édition au Cameroun et essuyer l'affront de la dernière édition à domicile où l'équipe avait été éliminée au second tour.

Avec un effectif qui a toujours fière allure quand les stars expatriées à l'instar de Mohamed Salah sont présentes, les Pharaons bénéficient du championnat le plus relevé du continent pour fournir son effectif.

Même si les phases qualificatives n'ont pas été convaincantes, le minimum a été assuré, mais le contenu laisse les supporters sur leur faim.

Le remplacement cet automne du local Hossam Al-Badry par le Portugais Carlos Queiroz témoigne d'une impatience qui a gagné les dirigeants. Ce qui donne à l'Egypte plus d'un point commun avec le Nigeria, son premier rival dans ce groupe D.

Ce qu'ils ont dit

Carlos Queiroz (Entraîneur, Egypte)

"Nous sommes prêts et attendons avec impatience le début du voyage. Tout le monde est prêt à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous affronterons une équipe qui compte de nombreux grands joueurs, mais nous sommes prêts et nous les affronterons de plein fouet."

Mohamed Salah (Capitaine, Egypte)

Toutes les équipes ont des joueurs de haut niveau et ont la possibilité de compétir. Demain, nous ferons tout notre possible pour gagner car nous avons une bonne équipe et de grands joueurs. Nous sommes en train de construire une nouvelle génération, cependant, nous avons atteint les barrages des éliminatoires de la Coupe du monde, et maintenant nous allons disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Je n'ai jamais remporté de titre avec l'équipe nationale et j'espère que ce sera le premier. Nous avons un super coach et une super équipe donc nous allons tout donner.