Afrique: CAN 2021 - Soudan - Guinée-Bissau, les deux formations veulent débuter par un bon résultat

Le groupe D de la CAN 2021 sera mis à l'honneur avec la rencontre opposant le Soudan à la Guinée-Bissau.

Mardi à 19h GMT, la Guinée-Bissau affronte le Soudan pour la 1ère journée du groupe D de la CAN 2021. Après les rencontres entre l'Algérie et la Sierra Leone ainsi que le Nigeria et l'Égypte, les amoureux du football auront rendez-vous avec le match entre les " Crocodiles du Nil " et les " Lycaons " de Guinée-Bissau. Dix ans après sa dernière participation, le Soudan dispute à nouveau la Coupe d'Afrique.

Une satisfaction pour la sélection titrée en 1970, qui doit sa qualification à ses 2 victoires sur les dernières journées des éliminatoires, lui permettant ainsi de griller l'Afrique du Sud (3ème). Depuis, c'est la soupe à la grimace pour les Faucons de Jediane. Ils n'ont tout bonnement remporté aucun de leurs 8 derniers matchs.

Le Guinée-Bissau va disputer sa troisième CAN consécutive après 2017 et 2019. Lors des deux précédentes éditions, les " Djurtus " (lycaons) n'avaient pas passé le premier tour. Mais la sélection effectue du bon travail depuis quelques années, et espère obtenir de meilleurs résultats que l'édition précédente en 2019. Les Djurtus n'avaient pris qu'un seul point sur neuf possibles et ne veulent pas repartir avec le même bilan cette année. Vainqueur du Soudan en septembre dernier sur le score de 4-2, c'est le moment idéal pour refaire une prestation similaire.

Le Soudan et la Guinée-Bissau jouent peut-être déjà leur avenir dans la compétition. Dans une poule très relevée avec l'Egypte et le Nigeria, il va falloir prendre les trois points pour espérer quelque chose dans ce groupe, et pourquoi ne pas viser une des deux premières places.