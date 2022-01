Gabon: "J'affirme notre soutien à la communauté éducative" Paulette Missambo

L'Union Nationale a fixé son cap pour 2023. Elle a effectué sa rentrée politique le samedi 08 janvier dernier à Libreville.

Au cours de son allocution, la Présidente de cette formation politique de l'opposition gabonaise, Paulette Missambo, a adressé ses voeux aux Gabonaises et Gabonais, tout en félicitant le Copil citoyen et la communauté éducative pour leur noble combat pour le bien commun. Lecture d'un extrait...

En ce début d'année 2022, permettez-moi de vous adresser à tous, ainsi qu'à vos familles et vos proches mes vœux de santé et de réussite. Du fait de la crise sanitaire, l'année 2021 a été particulièrement éprouvante. Dans le contexte de crise morale, politique et sociale que traverse notre pays, trois faits ont marqué l'actualité : les restrictions des libertés individuelles sous prétexte de lutte contre la pandémie de Covid-19, la faillite de notre système éducatif et, le rétrécissement de l'espace civique.

Permettez que je présente les félicitations de l'Union Nationale au Copil Citoyen, pour son noble combat qui montre à l'ensemble de la communauté nationale qu'il est temps pour chacun d'exercer pleinement sa citoyenneté.

Permettez aussi que j'affirme notre soutien à la communauté éducative, aux fonctionnaires des régies financières qui peinent à se faire entendre et au monde syndical dans son ensemble, qui fait face à un gouvernement autiste qui refuse d'accéder à ses légitimes revendications mais se complait dans des menaces inacceptables.

Mes très chers Compagnons,

Le 2ème Congrès ordinaire de notre Parti, qui restera dans les annales comme un événement particulier, nous a permis de prouver à l'opinion et à nous-mêmes notre attachement indéfectible à la démocratie et au respect de la règle commune. Nous devons en être fiers. J'en suis fière pour nous et pour notre Parti. Désormais, il est du devoir de tous de nous mettre au travail, chacun à la place qui est la sienne, à la fonction qu'il occupe.

Le 13 novembre 2021, le Congrès m'a confié la mission de conduire l'action de notre Parti. J'assumerai pleinement cette responsabilité dans la transparence et dans un esprit de rassemblement. Je mesure les attentes de chacune et de chacun de vous. Je sais pouvoir compter sur vous, sur chaque militante et chaque militant, pour remplir pleinement cette mission et hisser notre parti au niveau de ses ambitions et des attentes des Gabonais.

Ce qui justifie la création d'un Parti politique, c'est la volonté commune de proposer au pays un projet de développement qui conduit à l'amélioration de l'environnement politique, économique, social et culturel et partant, au mieux-être pour tous. Ce projet de société, décliné en programme de gouvernement, est l'instrument qui permet aux citoyens de choisir leurs dirigeants durant les élections. C'est pour cette raison que la Constitution de la République, qui n'est autre que la traduction juridique de notre volonté commune, dispose en son article 6, je cite : "Les partis politiques et les groupements de partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage."

Paulette MISSAMBO, Présidente de l'Union Nationale