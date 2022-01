Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Bazano bat Blessing, Rangers domine Kuya, Don Bosco défait Simba

La 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) continue son bonhomme de chemin. Le week-end dernier a été marqué par les victoires de Bazano, Rangers et Don Bosco...

Aussitôt arrivé à la tête du staff technique de la Jeunesse sportive Groupe Bazano, Andy Magloire Mfutila a enregistré sa deuxième victoire en quatre matches, le 9 janvier, face à la formation de Blessing FC de Kolwezi, par deux buts à zéro. Les Bénis d'Yves Diba ont semblé sans défense face aux Guerriers version Mfutila. Simba Mupadji a ouvert la marque à la 56e mn, reprenant une balle arrêtée de Cédric Ngulubi. Et Mardochée Mwango a inscrit le but du break à quelques minutes de la fin de la partie. JS Groupe Bazano totalise vingt et un points en six sorties. Blessing pour sa part est à quatorze points.

Le 8 janvier, au stade des Martyrs à Kinshasa, l'AC Kuya Sports du président Jeannot Binanu s'esti incliné face à l'AC Rangers de Lambert Osango par un but à deux. Wanet Kashala a marqué le premier pour les Académiciens à la 16e mn, trompant le gardien de but Bambela Bongonda. Mais l'homme providentiel de l'AC Kuya, Michael Tshidibi, a égalisé à la 45e mn, déviant une balle arrêtée.

Le but de la victoire de Rangers a été l'œuvre de Reagan Likango Mbala à la 90e mn. Entré en jeu en seconde période, il a mis dans le vent Apataki et Mpidi, avant de battre le portier Bambela Bongonda. L'on note le bon coaching de l'entraîneur Chico Mukeba de Rangers en faisant monter sur l'aire de jeu Likango Mbala. Rangers se retrouve dans le top 5 avec un total de vingt et un points au terme de quinze matches. Kuya Sport est bloqué à douze points.

Le même 8 jour à Lubumbashi, le CS Don Bosco a dominé AS Simba de Likasi par deux buts à zéro. Les joueurs du coach Eric Tshibasu ont trouvé la faille par John Bakata, monté en seconde période, auteur d'un doublé. Les Salésiens de Lubumbashi comptent seize points après dix matches joués, alors que les Kamikazes de Likasi ne disposent que de neuf points à l'issue de douze matches.