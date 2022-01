Algérie: Diplomatie - Le pays, un partenaire essentiel pour la France

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, en visite de travail à Alger, a été reçu en audience par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Il considère l'Algérie comme un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral et régional.

" L'Algérie est un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral, mais également sur le plan régional ", a déclaré Jean-Yves Le Drian, au terme de l'entretien avec le président Abdelmadjid Tebboune. La visite du chef de la diplomatie française à Alger a un double objectif, à la fois renouer une relation de confiance, " marquée par le respect de la souveraineté de chacun, et regarder vers l'avenir pour travailler à la relance et l'approfondissement de notre partenariat, qui est indispensable ", a déclaré Jean-Yves Le Drian. Il a rappelé les liens profonds entre Alger et Paris, " animés par la densité des relations humaines entre Algériens et Français, et ancrés dans une histoire complexe ". Il a aussi exprimé le souhait de travailler à " lever les blocages et les malentendus " qui peuvent exister entre les deux pays.

Les deux hautes personnalités sont convenus de reprendre un nombre de coopérations, qui sera traduira par la reprise d'un dialogue opérationnel sur les questions humanitaire et migratoire, la lutte contre le terrorisme. " Au-delà des blessures du passé, que nous devons regarder en face, au-delà des malentendus, qu'il nous revient de dépasser, je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puissent regarder vers l'avenir ", a souligné Jean-Yves Le Drian.

Et d'ajouter : " L'Algérie est un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral, mais également sur le plan régional. Nous entendons continuer à coordonner nos initiatives diplomatiques pour favoriser le processus de transition politique en Libye, à la suite de la conférence de Paris à laquelle le ministre Lamamra avait représenté le président Tebboune ".

Le chef de la diplomatie française a salué l'engagement de l'Algérie dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, " un élément essentiel du processus de paix au Mali ".

La France et l'Algérie font face à des défis majeurs dans un environnement régional et international incertain. Les deux pays devraient être en mesure de proposer des réponses opérationnelles aux défis que représentent le terrorisme dans la région sahélienne, mais aussi l'immigration clandestine, ainsi qu'aux enjeux du développement économique, a affirmé Jean-Yves Le Drian.

La diplomatie algérienne, désormais clé de voûte de la nouvelle Algérie, a connu, en 2021, une intense activité suite à son redéploiement sur les plans africain et arabe pour contribuer à la résolution des crises, notamment en Libye et au Mali. Elle a toujours joué un rôle important de médiation pour la résolution des crises, conflits internationaux et régionaux. Alger a accueilli, en août dernier, la réunion ministérielle des pays du voisinage libyen. Au Mali, elle joue le rôle de chef de file de la médiation internationale, appelant à l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger, en vue de la stabilisation durable du pays.