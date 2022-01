Cameroun: Questions sécuritaires - Trois ambassadeurs chez le Minrex

Le sujet a meublé les échanges entre les chefs de missions diplomatiques d'Algérie, d'Allemagne et de Belgique, et le ministre Lejeune Mbella Mbella hier à Yaoundé.

Venus au Cameroun pour participer à la fête du football continental, la Coupe d'Afrique des Nations, CAN TotalEnergies Cameroun 2021, trois journalistes algériens ont été agressés à l'arme blanche. La scène s'est déroulée le dimanche 9 janvier au soir à Douala, camp de base de la sélection algérienne, selon le média algérien " Dz Foot ", qui a rapporté les faits sur Twitter. Un incident malheureux et regrettable qui a poussé l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Cameroun, Boumediene Mahi et le ministre des Relations extérieures (Minrex) à se rencontrer.

Hier, 10 janvier 2022, Lejeune Mbella Mbella et le chef de la représentation diplomatique algérienne ont ainsi évoqué les mesures sécuritaires, autour et pendant la CAN, visant à rassurer la délégation sportive officielle et celle de supporters de ce pays qui séjourneront au Cameroun le temps du tournoi. A ce titre, " le ministre m'a donné toutes les assurances et m'a chargé de rassurer les autorités algériennes à ce sujet sur les mesures prises par les autorités camerounaises, afin de garantir la sécurité des ressortissants algériens dans les différents sites ", a-t-il confié à la presse, au sortir de son entretien.

La même question de sécurité a également meublé les échanges entre le ministre Lejeune Mbella Mbella, Corinna Fricke et Eric Jacquemin, respectivement ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et du royaume de Belgique au Cameroun. Cette fois, le Minrex a abordé avec ses deux hôtes, le cordon sécuritaire à mettre en place en vue d'une meilleure protection des édifices abritant les représentations diplomatiques du Cameroun à Berlin et à Bruxelles. Lesquelles ont, une fois encore, fait l'objet " d'actes criminels " la semaine dernière, par des compatriotes qui protestaient contre la tenue de la CAN au pays. " Il est normal de protester, mais il faut le faire légalement. Nous n'acceptons pas d'actes criminels dirigés contre les ambassades. On va tout faire pour les éviter et sauvegarder l'édifice qui abrite cette structure. Les autorités allemandes feront tout le nécessaire pour cela ", a déclaré l'ambassadeur d'Allemagne.

Les deux diplomates ont également confié avoir passé en revue les relations étroites qui lient leurs pays au Cameroun. Tout comme ils ont félicité les Lions indomptables, le gouvernement du Cameroun, à travers le Minrex, à la fois pour la victoire de dimanche sur les Etalons du Burkina Faso, et pour la bonne organisation de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021.