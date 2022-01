Algérie: Journalistes algériens agressés - Indignation et solidarité

Les réactions, notamment de condamnation, affluent depuis l'incident malheureux survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Douala.

Beaucoup sont tombés sur l'information dans les réseaux sociaux au petit matin de ce lundi 10 janvier. Avant d'avoir des confirmations officielles. Trois journalistes algériens, Mohammed Amokrane, 39 ans, Dahak Mehdi Amaziga, 41 ans, et Aissini Mohamed, 43 ans, ont été agressés à l'arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi. Selon un communiqué rendu public hier par le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, les faits se sont produits vers 22h. Les susnommés se dirigeaient vers une supérette dans les parages de leur lieu d'hébergement, sis à la rue des palmiers, non loin du carrefour Shell New Bell.

Dans le même document, le gouverneur réitère que la sécurité des personnes et des biens demeure " une préoccupation de tous les instants ", et que les auteurs de l'agression, incident qu'il déplore, " sont activement recherchés par les services compétents ". La Confédération africaine de football déplore elle aussi cette agression. Dans son communiqué rendu public hier également, la Caf " condamne avec force cet acte indigne et exprime sa solidarité et ses vœux de bon rétablissement aux victimes. " Le Cocan n'est pas en reste, qui condamne " énergiquement cet acte crapuleux ".

Outre la condamnation sans équivoque, les trois communiqués se rejoignent sur un autre aspect, celui d'appeler les uns et les autres à la prudence et à la vigilance durant le tournoi. Le Cocan conseille ainsi " de se conformer à toutes les mesures de précaution et de sécurité qui sont universellement prises à l'occasion des grands événements sportifs ". De son côté, la Caf souligne " que les pouvoirs publics et les organisateurs ont besoin de la contribution de tous pour assurer à tous les participants à la Can TotalEnergies 2021 et aux représentants des médias de tous les pays une sécurité optimale. " Le gouverneur, lui, en appelle à la discipline et à la vigilance des hôtes du Cameroun, " quel que soit leur lieu de résidence ".