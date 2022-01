Cameroun: Audience - La première dame comorienne chez Chantal Biya

L'épouse du président de la République a reçu hier la visite de son homologue, Ambari Azali.

La rencontre entre la première dame comorienne et son homologue du Cameroun, Mme Chantal Biya, a eu lieu hier, lundi 10 janvier 2022, en début d'après-midi. C'était dans les somptueux salons du pavillon oriental du Palais de l'Unité à Yaoundé. Mme Ambari Azali est présente aux côtés de son illustre époux, Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, en séjour au Cameroun depuis samedi dernier, dans le cadre de la Can TotalEnergies 2021.

Même si rien n'a filtré des échanges des deux hautes personnalités au cours de cette visite de courtoisie, l'on imagine sans peine que le social, l'humanitaire, la santé de la mère et de l'enfant en général, la lutte contre le Sida particulièrement, ont été entre autres sujets au cœur de la conversation.

Mme Ambari Azali est membre de Synergies africaines contre le Sida et les Souffrances, organisation non gouvernementale regroupant les premières dames d'Afrique et d'autres continents, dont elle a signé l'acte d'adhésion le 23 février 2006. En marge de la cérémonie d'inauguration du Centre international de référence pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH/Sida (CIRCB).

Dans son pays, au-delà de la place qu'elle occupe dignement aux côtés de son époux, Mme Ambari Azali est très active dans les secteurs éducatifs et de la santé où ses appuis ne passent pas inaperçus. En décembre dernier, elle a par exemple visité l'administration centrale de l'Université des Comores sis à Mavingouni et le Lycée de Moroni où elle a remis des dons en matériel informatique et des kits de protection contre le Covid-19.

Sa participation quelques mois auparavant, en mars 2021, à une table-ronde virtuelle de haut-niveau regroupant plusieurs premières dames, à l'initiative du Fonds des Nations unies pour la Population (UNFPA), en vue de l'élimination de la fistule obstétricale à l'horizon 2030 en Afrique, confirme ses centres d'intérêts. Ces derniers convergent parfaitement vers ceux de Mme Chantal Biya. En parfaite hôtesse qui sait recevoir ses invités, la première dame du Cameroun a offert un cadeau à son invitée. C'est sur cette note joyeuse que les deux dames se sont séparées au bout d'une heure d'échanges.