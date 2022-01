Sénégal/Zimbabwe: Aliou Cissé - "Cette CAN sera difficile, chaque match sera disputé"

Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a réagi suite à la victoire sur le fil lundi contre le Zimbabwe en matche d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Selon lui, ce pénalty transformé par Sadio Mané dans les dernières minutes est " salvateur ", parce que tous les matchs de cette compétition seront " difficiles ".

" En 2ème période, ça a été beaucoup plus équilibré, mais je crois qu'on n'a jamais abdiqué. Et c'est dans la douleur qu'on a pu obtenir ces 3 points là. Je pense que c'est salvateur parce que cette CAN-là sera une CAN difficile où chaque match sera disputé, où chaque équipe vient en étant très bien organisée. Nous sommes très heureux et dédions cette victoire à notre public, à tous les sénégalais et camerounais qui aiment bien le Sénégal ", a-t-il déclaré face à la presse.

Aliou Cissé admet que " c'est un match difficile, un match disputé. Je voudrais féliciter le Zimbabwe qui a été quand même très accrocheur, qui n'a rien lâché. Mais je pense qu'en 1ère période on a eu des opportunités où on pouvait tuer le match. Malheureusement nous ne l'avons pas fait, nous avons manqué de réalisme et un peu d'efficacité ".