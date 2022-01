Afrique: CAN-2022 - Le programme de mardi 11 janvier avec Algérie-Sierra Leone

Trois pays parmi les grands favoris de la 33e Coupe d'Afrique des nations entrent en lice, ce mardi 11 janvier 2022. Algérie, Nigeria et Egypte entament la compétition en ayant les yeux rivés sur la qualif' au tour suivant. Ce sera l'occasion de voir à l'œuvre de grandes stars du football africain.

Le Nigeria et l'Egypte s'affrontent, ce mardi 11 janvier, dans l'un des matchs au sommet de la première journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des nations 2021 qui se tient au Cameroun jusqu'au 9 février prochain.

Ces deux sélections nationales sont considérées comme de grandes favorites pour le sacre final. Leurs ambitions sont, d'abord, de terminer première de leur groupe (D) qui comprend le Soudan et la Guinée-Bissau. Sûr que leur duel sera de grande facture.

Les petits poucets de ce même groupe, le Soudan et la Guinée-Bissau, en découdront avec l'espoir d'engranger les trois points de la victoire et maintenir l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et pourquoi pas créer la surprise.

Mais, auparavant, on aura droit à un très prometteur Algérie-Sierra-Léone du groupe E qui comprend, en plus de ces deux formations, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. A moins d'une énorme surprise, les Fennecs devront l'emporter et confirmer leur statut de favoris.

Voici le programme de ce mardi 11 janvier:

14h: Algérie-Sierra-Léone

17h: Nigeria-Egypte

20h: Soudan-Guinée-Bissau

Les matchs sont à suivre sur beIN Sports HD 1 Max, beIN Sports 1 FR et Canal + Sport 1 Afrique.