Liberia: L'engagement des catéchistes et des "simples chrétiens" aide les communautés à se développer

Foya — " A partir de cette nouvelle année, les politiciens espèrent gagner les prochaines élections, mais les pauvres de Foya attendent de meilleures conditions de vie ", écrit à l'Agence Fides le Père Lorenzo Snider, missionnaire dans cette ville du nord-ouest du Liberia.

"L'année 2022 vient de commencer, mais les yeux des Libériens sont déjà tournés vers 2023", déclare le prêtre de la Société des missions africaines (SMA). "Cette année 2022 au Liberia sera une grande campagne électorale au cours de laquelle le président George Weah jouera toutes les cartes pour être reconduit pour un second mandat à la tête du pays de la liberté". Dans notre district de Foya, à la frontière avec la Sierra Leone et la Guinée, - ajoute le père Lorenzo - se jouera l'un des jeux les plus importants : le soutien des Kissi, ethnie du premier prétendant et ancien vice-président pendant 11 ans d'Ellen Sirelaf Johnson, Joseph Buakay, et aussi l'un des conseillers les plus influents de George Weah, (dont le député Thomas Fallah et le sénateur Joseph Saah)".

Le père Snider explique que, comme dans tout le pays, la campagne à Foya avait déjà commencé l'année dernière. "Après les élections de mi-mandat, cadeaux aux chefs traditionnels, dons aux églises, promesses de meilleures routes, lampadaires photovoltaïques plantés dans toutes les villes et un grand mouvement de véhicules et d'argent."

"Les rues poussiéreuses de cette saison, habituées aux motos-taxis, aux camionnettes branlantes transportant les produits du marché et à quelques voitures d'ONG, sont pour quelques jours prises en otage par les marches des sénateurs et des députés. Sur le marché, on parle surtout d'eux, de leurs promesses et de leur pouvoir, et de ce qu'ils peuvent vraiment faire. Nous continuons en tant que missionnaires à travailler dans la discrétion, avec les gens et pour les gens dans ce contexte. Nos communautés grandissent peu à peu, en nombre et en dévouement, grâce à l'engagement des catéchistes et des "simples chrétiens". De plus en plus d'enfants et de jeunes s'intéressent à notre organisation catholique pour les enfants CCO, l'ACR du Liberia, et lui tendent la main.

En attendant, les enfants sans école espèrent en avoir une bientôt. "Il y a quelques jours, nous avons enfin inauguré l'école de Ngesso Pio Kongor, et à Foya, nous poursuivons les travaux de construction de l'école maternelle et du lycée. Nous devrions avoir terminé au début de la saison des pluies, mais nous avons déjà ouvert la première école secondaire cette année", conclut le missionnaire.