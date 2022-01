Congo-Kinshasa: Démission de l'Évêque de Kolwezi et nomination

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a accepté la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Kolwezi (République démocratique du Congo), présentée par Son Excellence Mgr Nestor Ngoy Katahwa. Le Saint-Père a nommé le révérend Richard Kazadi Kamba, jusqu'à présent secrétaire et porte-parole de l'Assemblée épiscopale provinciale de Lubumbashi, Évêque du même diocèse.

Mgr Richard Kazadi Kamba est né le 6 décembre 1964 à Lubumbashi. Il est entré au Séminaire propédeutique Saint Paul (1985-1986), a étudié la philosophie au même séminaire à Lubumbashi (1986-1989) et la théologie à l'Université catholique de Kinshasa (1989-1992). Il a été ordonné prêtre le 19 septembre 1992 pour l'archidiocèse de Lubumbashi.

Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères et suivi les études suivants : Licencié en théologie à l'Université catholique de Kinshasa (1992-1994) et vicaire de la paroisse Saint-Pierre ; notaire au tribunal ecclésiastique de Lubumbashi, chargé de cours en théologie au séminaire Saint-Paul et vicaire de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul (1994-1995) ; Vicaire dominical de Saint Muzeyi et aumônier de la maison de retraite Saint Pierre à Kinshasa (1995-1998) ; licencié en philosophie et chargé de cours en théologie catéchétique au séminaire Jean XXIII à Kinshasa (1996-1998) ; Docteur en théologie dogmatique à l'Université pontificale grégorienne (1998-2003) ; vicaire paroissial de Santo Stefano à Viterbo (2000-2007) ; docteur en philosophie à l'Université pontificale Antonianum (2004-2006) ; professeur invité à la Faculté jésuite de théologie d'Abidjan (2008-2009) ; vice-recteur (2008-2010) et professeur de théologie, de philosophie et de communications sociales au Grand Séminaire Saint-Paul de Lubumbashi. De 2010 à aujourd'hui, il a été secrétaire et porte-parole de l'Assemblée épiscopale provinciale de Lubumbashi ; directeur général de l'Institut Supérieur Interdiocésain Monseigneur Mulolwa et du Centre Interdiocésain de Lubumbashi.

En outre, de 2010 à 2012, il a été : Président de la Commission préparatoire du 2e Synode diocésain de Lubumbashi ; à partir de 2012, président de la Commission de mise en œuvre du même Synode et à partir de 2019, secrétaire technique du Comité préparatoire du 3e Congrès eucharistique national de Lubumbashi.