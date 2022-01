Sénégal: Début des célébrations du 175e anniversaire de la mission au Sénégal de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée de Castres

Dakar — "A l'horizon de 175 ans de présence missionnaire au Sénégal, nous nous réjouissons de notre riche mosaïque d'hier et d'aujourd'hui". Tel est le thème des célébrations des 175 ans de présence au Sénégal de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée de Castres, qui s'ouvriront demain, 11 janvier.

" Le jubilé est un temps de grâce qui nous permettra de magnifier Dieu, Maître de la vie et de l'histoire ; de revisiter le passé et de nous souvenir des nombreuses années durant lesquelles le Seigneur a cheminé avec nous dans l'Église et dans la société sénégalaise ". Elle ouvre également la porte à un retour aux sources du charisme fondateur et à un renouveau intérieur pour une meilleure ouverture au monde et à ses réalités", explique Sœur Marie Rose Dione, supérieure provinciale de la Congrégation, dans la note envoyée à Fides.

C'est le 11 janvier 1848 que les Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres arrivent pour la première fois en Afrique, au Sénégal, sous la direction de Monseigneur Jean Rémi Bessieux, missionnaire de la Congrégation du Saint-Esprit. Quatre d'entre elles ont formé le premier groupe de missionnaires de la Congrégation : Sr Joséphine Barthès, Sr Paule Lapique, Sr Louise Raynaud et Sr Cécile Bernard. Accueillis pendant quelques mois par les Sœurs de St Joseph de Cluny à Gorée, ils s'installent définitivement le 19 avril 1848 dans leur maison de Dakar, l'actuelle maison "Immaculée Conception".

Depuis lors, les "Sœurs bleues de Castres" au Sénégal se consacrent à l'évangélisation directe par la proclamation de la Bonne Nouvelle et le témoignage, la formation à l'éducation, aux soins de santé et au ministère social. Elles s'efforcent de répondre le plus possible aux besoins des personnes les plus démunies de leur milieu de vie, dans l'esprit de leur fondatrice, Sainte Jeanne Emilie de Villeneuve : "tout pour Dieu seul, pour sa plus grande gloire et pour le salut des âmes, en cherchant et en accomplissant sa volonté comme Jésus le Sauveur en s'engageant au service des pauvres et des membres souffrants de son corps".