Cote d'Ivoire: Les sourires sur les visages de nombreux enfants orphelins et la fatigue des femmes - Les pauvres, toujours au centre...

Abobo — " J'appartiens à la Congrégation de la Sainte Famille de Spoleto. Dès l'âge de 17 ans, j'ai voulu me consacrer à Dieu, et après avoir fait ma profession religieuse, je suis partie pour le Guatemala ", c'est ainsi que commence l'histoire de Sœur Monica Auccello dans le témoignage reçu par l'Agence Fides. "Dans ce pays d'Amérique latine, j'ai fait l'expérience directe de ce que signifie choisir les pauvres, les faire passer en premier. Je suis ensuite retournée en Italie où l'on m'a demandé d'étudier les sciences infirmières à l'université Tor Vergata de Rome, en vue de partir en mission en Afrique. Je suis actuellement à Abobo, la grande et misérable banlieue d'Abidjan, où je suis responsable de la formation des religieuses à vœux temporaires et dirige une école de 500 élèves : parmi eux un groupe d'enfants autistes, que nous accueillons avec affection et patience."

En racontant sa longue et riche expérience, Sr Monica souligne les joies et les peines de sa mission dans le nord de la Côte d'Ivoire, "le sourire de tant d'enfants orphelins et la fatigue des femmes".

En 2007, j'ai atterri en Côte d'Ivoire, pour travailler dans la ville d'Odienné, où nous gérons un grand centre de santé", écrit-elle. Je m'occupais de la santé de centaines d'enfants qui étaient soignés chaque jour. Parmi les nombreux beaux souvenirs d'Odienné, je garde la Maison de la famille Arc-en-ciel, que j'ai contribué à ouvrir en 2011. Nous sommes partis d'un réel besoin : tant de bébés abandonnés par leur mère, de jeunes mères qui, dans un environnement musulman, ne pouvaient pas garder l'enfant, ou d'orphelins parce que la mère était morte en couches. Grâce à cette initiative, nous avons donné un sourire à de nombreux enfants malheureux, en leur offrant un foyer et une famille et en facilitant leur adoption."

Sr Monica parle aussi des souffrances qu'elle a ramenées d'Odienné, notamment de la condition dans laquelle vivent les femmes là-bas. "La charge de la famille repose entièrement sur les épaules de la femme, elle seule doit élever les enfants, penser à les soigner s'ils sont malades, les nourrir en travaillant dans les champs ou en vendant quelques objets sur un étal devant la maison. Les hommes ne font rien : ils regardent avec indifférence leurs femmes et leurs filles travailler toute la journée, revenir des champs avec de lourds paniers sur la tête, ou parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau. C'est quelque chose que je n'ai jamais accepté : la femme doit faire des efforts surhumains, et l'homme attend impatiemment qu'elle prépare le déjeuner. La façon dont les enfants sont traités m'a également fait souffrir : ils occupent la dernière place dans la famille. Lorsque le déjeuner est prêt, le premier à s'asseoir à la table et à se servir est l'homme. C'est pour lui le petit morceau de viande dans la sauce. Quand il a eu sa dose, c'est au tour des femmes. À la fin, s'il reste quelque chose, c'est pour les enfants. Pas étonnant que la malnutrition soit si répandue et la mortalité infantile si élevée.

Odienné est situé à l'extrême nord-ouest du pays, à la frontière avec la Guinée et le Mali, et compte 250 000 habitants, à 99 % musulmans.