Egypte: Le parlement égyptien se prépare à approuver la nouvelle loi sur le statut personnel des chrétiens

Le Caire — La nouvelle loi sur le statut personnel des chrétiens égyptiens, attendue depuis des décennies par l'Eglise copte orthodoxe et les autres Eglises et communautés ecclésiales présentes en Egypte, pourrait être examinée et approuvée dans un bref délai par le Parlement du Caire. De nouvelles références à l'approbation parlementaire imminente du projet de loi du gouvernement, qui comprend également des dispositions sur les questions sensibles du droit de la famille, ont été publiées par le député Atef Maghawry, membre de la commission législative du Parlement. Sur la base des informations dont il a connaissance concernant l'agenda parlementaire, M. Maghawry a déclaré que le projet de loi est sur le point d'être soumis à l'examen et au vote d'approbation de l'Assemblée parlementaire, qui reprendra ses sessions plénières le 23 janvier.

L'examen du texte législatif sur le statut personnel, qui a pris beaucoup de temps au ministère égyptien de la Justice, a été conclu au premier semestre 2021 (voir Fides 6/7/2021). Le processus de révision a nécessité pas moins de 16 séances de travail, organisées par le ministère, qui ont réuni des experts, des fonctionnaires du gouvernement et des représentants des différentes confessions chrétiennes, convoqués par les autorités civiles afin d'affiner le texte et d'obtenir le consensus de toutes les Églises et communautés ecclésiales sur la formulation de tous les articles du projet de loi.

Le député Monsef Suleiman, conseiller juridique du Patriarcat copte orthodoxe, avait déclaré au portail web égyptien Masrawy début juillet 2021, que le projet révisé du texte passerait par l'examen du Conseil d'État avant d'être envoyé à la Chambre des représentants pour être soumis à un vote parlementaire, qui sanctionnerait son approbation finale et fixerait le calendrier de son entrée en vigueur.

L'implication des Églises et des communautés ecclésiales présentes en Égypte dans le long processus de rédaction d'une nouvelle loi sur le statut personnel, avait déjà commencé en 2014 (voir Fides 22/11/2014). À l'époque déjà, le ministère de la Justice avait soumis un projet de loi aux chefs des différentes Églises, en leur demandant d'étudier le texte et de faire part de leurs considérations sur la question dans les meilleurs délais. L'élaboration du projet a pris plus de temps, principalement en raison des négociations visant à garantir la formulation d'un texte qui, tout en étant uniforme, protégerait les différentes approches ecclésiales sur des questions telles que la séparation conjugale et le divorce, qui sont réglementées différemment par les diverses confessions chrétiennes. Le projet de texte législatif unitaire, élaboré de manière consensuelle par les représentants des différentes Églises et communautés ecclésiales, a été remis aux autorités gouvernementales le 15 octobre 2020.