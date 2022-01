Congo-Kinshasa: UCC - L'Abbé Recteur Léonard Santedi donne le go des activités du Jubilé de palissandre

"L'année 2022 sonne les 65 ans de l'Université Catholique du Congo (UCC). ", a lancé le Professeur Léonard Santedi aux professionnels des médias ayant pris part à la conférence de presse sur le lancement officiel des activités du Jubilé de palissandre de cette Alma Mater.

C'était le vendredi 7 janvier 2021 sous le coup de midi dans la salle polyvalente Monseigneur Pleyvout au campus de Limete. Depuis sa création un certain 25 avril 1957, l'UCC a formé des sommités intellectuelles dont le Cardinal Laurent Monsengwo, Monseigneur Tharcisse Tshibangu et le Cardinal Fridolin Ambongo.

"En effet, depuis sa création en 1957 à partir de sa Faculté de Théologie au sein de l'université de Lovanium, érigée par la Congrégation des Séminaires et Instituts Catholiques, cette institution de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) avec sa devise Lumen super flumen, " La lumière sur le fleuve ", a gardé comme leitmotiv " Formation de qualité - compétence et innovation ", avec comme défi permanent la formation de l'élite congolaise au service de la nation, de l'Eglise et de la société. ", a expliqué l'Abbé Recteur Léonard Santedi aux " éminents représentants de la presse nationale ".

Il a aussi rappelé qu'en 1974, quand le MPR - parti-Etat avait supprimé les Facultés de Théologie catholique et protestante à l'UNAZA, les Evêques avaient fait déménager la Faculté de Théologie dans la commune de Limete dans l'emplacement où se trouve présentement l'hôpital Saint Joseph et puis plus tard dans l'enceinte du campus situé au numéro 2 de l'avenue de l'Université. Petit à petit, cette Faculté de Théologie a vu s'ajouter d'autres : la Faculté d'Economie et Développement en 1989, Faculté de Communications Sociales en 1991, la Faculté de Droit et Sciences Politiques en 2008, la Faculté des Sciences Informatiques. C'est en 2009 que les Facultés Catholiques du Congo deviennent Université Catholique du Congo (UCC).

Une fois de plus, Léonard Santedi a martelé que " l'innovation à l'UCC n'est pas une option. Elle est une obligation. Plus qu'un état de fait, elle est un état d'esprit. A l'heure où l'on assiste à un mouvement de refondation de l'Université congolaise à la suite des Etats Généraux de l'ESU et comme le dit le Ministre de l'ESU, " La nouvelle Université congolaise doit surtout créer, inventer, innover dans tous les domaines de la vie et proposer des solutions idoines aux enjeux globaux ".

L'UCC se veut un centre de rayonnement de grandes innovations de la pensée, des paradigmes mobilisateurs pour la construction, l'émergence et le développement durable de la RD Congo. L'UCC veut également mettre en exergue le primat de l'Ethique pour former des femmes et des hommes épris des valeurs morales et spirituelles qui élèvent la Nation. " Le Recteur de l'UCC a donc insisté sur la trilogie : enseignement de qualité - compétence - innovation.

Les activités de ce Jubilé de palissandre se dérouleront sur une période allant de janvier à juillet 2022.

Aussi, trois axes définissent-ils cette célébration, à savoir : l'axe scientifique ; l'axe culturel ; l'axe mémorial. Au cœur de l'axe scientifique, il y aura un colloque international pour réfléchir sur l'apport des universités dans la construction de la paix en RDC et ailleurs. Y seront conviées des sommités scientifiques et universitaires congolaises, africaines, européennes et nord-américaines. Cette rencontre scientifique aura pour thème central : " Education et construction de la paix dans le monde d'aujourd'hui. Défis et perspectives. "

Nelson Mandela n'avait-il pas dit que " l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde " ? Et pour le pape Benoit 16, " l'éducation c'est un laboratoire d'humanisation ". Muhindo Nzangi, le Ministre de l'ESU, a déclaré que " l'Université de demain doit être cette université qui travaille pour le développement, pour la construction et pour l'émergence d'un Congo nouveau ". Or depuis l'acquisition de l'Indépendance, le Congo est laminé par des guerres. La Charte de l'UNESCO dit quelque part : " les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ".

L'axe scientifique de cette célébration des 65 ans se tiendra du 26 au 29 avril 2022. Denis Mukwege, le Congolais Prix Nobel de la Paix 2018, l'UNESCO, le PNUD, ainsi que les Universités partenaires tels que l'Université Marien Ngouabi, Omar Bongo, Louvain-la-Neuve, Institut Catholique de Paris, les partenaires de Montréal, Laval, Atlanta, seront présents à ce colloque international qui va s'articuler autour de quatre grands angles : 1) Religion, culture, science et innovation ; 2) Juridico-politique ou géopolitique ; 3) Socio-économique et financier ; 4) Géostratégique, défense, communication.

Quant à l'axe culturel, l'UCC prévoit organiser deux événements sportifs de football, un spectacle de théâtre classique, un concert classique et moderne et des activités de culture générale. Cette Alma Mater veut relancer le sport inter-universitaire à travers un tournoi regroupant 16 universités de la ville de Kinshasa. Un concert de musique classique avec le chœur UCC, le chœur Monseigneur Luc Gillon, le chœur Splendeur Dei, le chœur Metanoia. Et un concert de musique moderne va agrémenter les célébrations avec les artistes locaux.

" Il n'y a pas d'avenir sans souvenir. Le souvenir est à l'homme ce que la sève est à l'âme : sa source vitale ", dixit Léonard Santedi. Le tout dernier c'est l'axe mémorial. Le Recteur a annoncé que, concernant la partie matérielle, l'UCC compte : ériger une stèle qui restera une référence de l'Université ; avec ses Alumni, rendre mémorial la grosse pierre se trouvant à l'entrée du site de l'UCC Limete surnommée " Libanga ya mpiaka " par les étudiants ; décorer le personnel et les fidèles partenaires de l'Université ; primer le meilleur étudiant de toutes les facultés. Histoire de poser des gestes qui restent pour la postérité. " Sur le plan immatériel, l'Université pense conférer le grade de Docteur Honoris Causa à des personnalités ayant marqué la nation et au-delà dans le domaine de l'éducation de qualité et dans celui de la recherche de la paix. ", a conclu le Professeur Santedi tout en promettant qu'un calendrier d'activités sera mis à la disposition des médias pour suivre de près les événements.

Enfin, le Recteur a promis de faire la promotion des produits UCC, avant de se prêter au jeu de questions-réponses, il a aussi annoncé que l'UCC va bientôt inaugurer son studio-école moderne.

En ces 65 ans, l'UCC a donné à la société, des hommes et des femmes de valeurs dans les domaines les plus variés, a-t-il insisté.

La fête ne fait que commencer.

James Mpunga Yende