Congo-Kinshasa: Après près d'une année d'inaction - Le Mouvement des jeunes visionnaires relance ses activités avec force

L'Asbl mouvement des Jeunes visionnaires (MJV) a repris, depuis l'après-midi du dimanche 9 janvier 2022, avec commodité, ses activés après une longue durée d'inaction.

Tout feu, toute flamme, cette association qui réunit des jeunes d'une certaine vision a signé son retour, lequel a été sanctionné par une conférence réunissant tous ses membres en assemblée générale dans son siège national à Kinshasa sur l'avenue Lokele dans la commune de la Gombe.

Dieumerci Tchiku Tale, Coordonnateur national de ladite association a présidé cette réunion de la reprise officielle des activités dans tous les coins du pays, où se trouve MJV, symboliquement dans la ville-province de Kinshasa. Dans son allocution, le Coordonnateur du mouvement des Jeunes visionnaires a insisté sur l'objectif principal de cette Association sans but lucratif qui, à l'en croire, pose ses jalons sur les idéaux de construction, de sauvegarde de bonnes mœurs et d'instruction pour moraliser les jeunes, leur rappelant leurs consciences et leurs responsabilités vis-à-vis des défis de l'actuelle génération.

"Le message que je peux avoir pour les jeunes, c'est de leur demander de se liguer pour constituer sa propre force, c'est-à-dire, qu'il n'y a aucun porte-parole pour les jeunes si ce n'est la jeunesse elle-même tout en évitant toute manipulation politicienne", a dit Me Dieumerci Tchiku, Coordonnateur national du Mouvement des Jeunes Visionnaires (MJV).

Pour une brève histoire, le Mouvement des Jeunes Visionnaires a vu le jour en 2013. Mais, il a réellement recouvert de sa personnalité juridique en 2017. Il est né à l'Université de Kinshasa à l'initiative des étudiants révolutionnaires, réunis jadis autour d'une ASBL MJV. Fort motivé pour contribuer au changement de la RDC en tant que nation et pour couper court au fatalisme encré dans le mental des congolais, le Mouvement des Jeunes Visionnaires (MJV) s'est, dès sa fondation, décidé de poursuivre plusieurs objectifs spécifiques, à savoir : sensibiliser les jeunes pour la culture ; stimuler l'esprit d'initiative pour le développement du pays ; susciter parmi les jeunes l'éveil de conscience ; former les jeunes pour la gestion de la chose publique ; militer pour le droit de l'homme etc.