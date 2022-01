Cote d'Ivoire: Modernisation du transport - Les premiers minibus made In Côte d'Ivoire "Daily Ivoire" montés dans les ateliers de la Sotra présentés au Premier ministre

Les 60 premiers minibus " Daily Ivoire " entièrement montés dans les ateliers de Sotra Industries avec la collaboration technique de Iveco, ont été présentés au Premier Ministre, Patrick Achi, à l'inauguration officielle de l'unité d'assemblage local des véhicules neufs de Sotra Industrie.

D'une capacité de 18 places extensibles à 22 et 26 places, le véhicule " 'Daily Ivoire' " est modelable en différents types d'engins, notamment en camion benne, en camion frigorifique, en minibus "gbaka" de type "Massa", en ambulance, en fourgon de Gendarmerie ou de Police, etc.

Se félicitant de la mise sur pied de cette usine de montage local de véhicules, qui permet à la " Côte d'Ivoire de continuer à voir l'avenir en grand ", Patrick Achi a annoncé qu'elle " produira annuellement près de 1000 véhicules neufs et verra ses capacités très vite augmenter " afin d'offrir des perspectives d'emploi très rémunérateurs et nombreux pour les jeunes, mais aussi pour les femmes.

" C'est la première fois que des véhicules produits ici seront estampillés "Made In Côte d'Ivoire". Cette cérémonie d'inauguration de l'usine d'assemblage Iveco Daily Ivoire témoigne de l'aboutissement d'une décennie d'efforts de tout un pays sous le leadership du Président de la République pour rebâtir une nation et reconstruire les outils nécessaires à son développement en termes d'infrastructures, de compétences, de financement, de production et d'ambition ", a dit Patrick Achi.

Pour lui, cette unité d'assemblage de véhicules est le symbole d'une Côte d'Ivoire nouvelle, plus industrielle avec des effets d'entraînement plus massifs et plus positifs pour la nouvelle société.

Le Chef du gouvernement a rappelé l'ambition du Gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un hub logistique et industriel sous-régional. Faire de la Côte d'Ivoire un lieu préférentiel de production de pièces détachées, de production mécanique et d'assemblage de véhicules de qualité ou de machinerie agricole pour satisfaire la demande nationale ou celle des pays de la sous-région, tout en répondant aux besoins clés de son développement économique comme la mobilité urbaine.

Le ministre des Transports, Amadou Koné, pour sa part, a annoncé que les véhicules sortis de cette usine coûteront 30% moins cher que les véhicules importés.

Selon le directeur général de la Société des transports abidjanais (SOTRA), Bouaké Méité, l'unité de montage local de véhicules de Sotra Industries a favorisé la création de 500 emplois directs.

Avec cette unité d'assemblage de véhicules dont les travaux ont été lancés en 2018, la SOTRA devient, à travers sa filiale SOTRA Industries, le précurseur de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire.

En marge de cette cérémonie, 39 personnalités du monde des transports et de l'entreprise Sotra ont été élevées dans l'Ordre national du mérite, dont quatre Commandeurs, huit Officiers et 27 Chevaliers.