Cameroun/Algérie: CAN 2021 - Entrée en lice de l'Algérie face à la Sierra Léone

Sous le coup de 13H GMT ce mardi 11 janvier dans le somptueux stade de Japoma à Douala, l'Algérie ouvre le bal dans le groupe D contre la Sierra Léone à l'occasion de la CAN 2021. Détenteurs du trophée, les Fennecs font office de favoris naturel pour cette 33 éme édition de la compétition. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Sierra Léone qui n'a plus connu de phase finale de CAN depuis 1996.

Ce duel entre l'Algérie et la Sierra Léone sera le 6éme de l'histoire entre les deux sélections et la 2 éme en phase finale de CAN. Sur l'historique des confrontations entre les deux équipes, l'Algérie est légèrement en avance avec ( 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite). La dernière fois que les deux sélections se sont rencontrées en phase finale de CAN, c'était justement en 1996 en Afrique du Sud où les Fennecs se sont imposés par (2-0) grâce à un doublé de Meçabih Ali. Pour la rencontre de ce mardi, même si les Fennecs sont un cran au dessus de leur adversaire, il va falloir confirmer sur le rectangle vert.

Un tenant du titre toujours affamé

Après 1990 et 2019, l'Algérie ambitionne s'offrir une 3éme étoile dans la plus prestigieuse compétition africaine et cela passe par une bonne entame ce mardi 11 janvier 2021 face à la Sierra Leone. Tenant du titre et fort de sa série record de 34 matchs consécutifs d'invincibilité, le groupe de l'Algérie est une machine collective bien huilée qui reste sur une dynamique positive lors de sa récente campagne des phases de poule de la Coupe du Monde avec des statistiques impressionnantes de( 25 buts marqués et 5 encaissés en 6 matchs).

Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Fennecs partent largement favoris face au Sierra Leone, même si elle sera privée de 4 de ses cadres tels que : Ismaël Bennacer (suspendu), Sofiane Feghouli, Ramiz Zerrouki tous deux blessés et de Ramy Bensebaini (malade). Djamel Belmadi peut par contre compter sur son triumvirat offensif composé Youcef Belaili, Baghdad Bounedjah et de la star Riyad Mahrez pour broyer son adversaire du jour.

La Sierra Léone, une première depuis 25 ans

Historique ! Tout le peuple sierra léonais va vibrer à l'unisson ce mardi 11 janvier à l'occasion de la première rencontre des Léone Stars en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations depuis 25 ans. Et ceci face à un adversaire de taille, l'Algérie que les Léone Stars respectent. Mais sur la pelouse la bande à John Keister qui a arraché au forceps sa qualification pour cette compétition face au Bénin compte donner des sueurs froides aux champions d'Afrique en titre.

Pour réaliser cet exploit retentissant, John Keister compte sur la bonne organisation défensive, la discipline tactique de son équipe. Le technicien sierra léonais dispose également de ses 25 joueurs pour ce match, parmi lesquels, John Kamara .