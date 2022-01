Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Plusieurs réalisations d'envergure en 2021

Nommé par ordonnance n° 21/012 du 12 avril 2021, le gouvernement des warriors a été investi le 26 avril par l'Assemblée nationale. Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, a pris officiellement ses fonctions le 27 avril au cours d'une brève cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur.

Dès son avènement à la tête du ministère de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando a su insuffler un nouveau vent à ce secteur qui ne demandait qu'à être redynamisé. Dans la droite ligne de la mise en œuvre du programme du gouvernement à travers ses piliers 8 et 9, il a d'abord tenu à avoir une vision globale focalisée sur les priorités de son secteur avant de mener toute action. C'est ainsi qu'il a organisé, du 6 au 8 mai 2021, un atelier sur l'état des lieux de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo (RDC).

Au terme de cet exercice, une feuille de route 2021-2023, subdivisée en cinq piliers et vingt et un axes, a été élaborée. Conformément aux priorités contenues dans ce document d'une trentaine de pages, Guy Loando Mboyo a réalisé, durant l'année dernière, plusieurs actions en vue de matérialiser la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, dans le secteur de l'aménagement du territoire.

Matérialisant les priorités de sa feuille de route, il a tout d'abord organisé d'intenses séances de travail pour la revisitation du cadre organique du secrétariat général à l'Aménagement du territoire et des missions des organes de ce ministère, dans la période allant d'octobre à novembre dans le but de faire adapter ce cadre à l'environnement actuel en vue de favoriser l'atteinte des résultats escomptés dans le secteur.

Animé par le souci de la performance pour l'atteinte des résultats visibles dans son secteur, le ministre Guy Loando a organisé des séances de renforcement des cadres et agents de son ministère à tous les échelons de gouvernance territoriale. Dans le même ordre d'idées, il s'est attaqué à l'amélioration du cadre de travail en dotant son administration des fournitures et meubles de bureau ainsi que des jeeps neuves 4x4.

Poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire

Lancé depuis le 15 mai 2017, ce programme a connu un gel de financement à la suite d'une évaluation devant aboutir à de nouvelles clauses dans le partenariat entre la RDC et l'Initiative pour la Forêt d'Afrique centrale (Cafi). Toutefois, Guy Loando a obtenu, sur instruction du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, les fonds de contrepartie à l'ordre de 1 376 400 dollars américains pour la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire.

Adoptée le 3 juillet 2020 en Conseil des ministres, la politique nationale de l'aménagement du territoire fait l'objet d'une vaste campagne de vulgarisation lancée depuis le 24 août à Kisangani, dans la province de la Tshopo, par le ministre Guy Loando. Dans la poursuite de cette activité, il s'est rendu tour à tour à Buta (Bas-Uele), Gbadolite (Nord-Ubangi) Boende (Tshuapa), Lubumbashi (Haut-Katanga), Mbandaka (Equateur). Pour la ville de Kinshasa, c'était le 16 octobre qu'il a procédé au lancement de cette campagne. Les experts de son ministère ont été aussi déployés à Kalemie (Tanganyika), Kamina (Haut Lomami), Gemena (Sud-Ubangi). Cette campagne va se poursuivre dans d'autres provinces.

Le 26 octobre dernier, à l'Assemblée nationale, Guy Loando a défendu le projet de loi devant régir son secteur. Lequel projet a été déclaré recevable à l'unanimité et envoyé à la commission Aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi.

Mise en place d'un cadre de concertation

Ce cadre de concertation gagnant-gagnant entre le ministère et ses partenaires a permis d'impliquer tous les acteurs, notamment la société civile, les partenaires techniques et financiers et le peuple autochtone pygmée dans la poursuite du processus de la réforme. Ce qui a abouti à la signature de la deuxième lettre d'intention entre Cafi et le gouvernement congolais via le ministère des Finances pour le décaissement de la deuxième tranche de cinq millions de dollars américains échelonnée sur une période de cinq ans.

Déterminé à faire de son ministère un service d'assiette, Guy Loando a mené un plaidoyer auprès du gouvernement qui a abouti à l'adoption de la création du Fonds national de l'aménagement du territoire, le 15 octobre 2021, et de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, le 22 octobre. Cela dans le but de mobiliser des recettes et accroître la capacité financière de son ministère. Il ne reste que la signature de décret portant création de ces structures placées sous la tutelle du ministère de l'Aménagement du territoire.

Lancement du projet Revite

Le projet "Repensons à nos villes, villages et territoires"(Revit) a été lancé à Kinshasa, le 26 juillet, par le ministre Guy Loando. S'inscrivant dans la droite ligne du Programme d'urgence de développement communautaire de cent quarante-cinq territoires piloté par le premier ministre Sama Lukonde pour matérialiser la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, ce programme vise à susciter un élan patriotique, une marque identitaire des Congolais résidant à l'étranger ou au pays à construire dans leurs villages, villes et territoires pour booster le développement de la RDC et propulser les investissements de la diaspora.

Les défis à relever étant nombreux dans son secteur, Guy Loando Mboyo s'engage pour cette année à poursuivre ses actions pour impliquer les Congolais dans une utilisation rationnelle et cohérente de l'espace physique, pour un Congo bien aménagé et développé. Et pour ce faire, il a opté pour une gestion axée sur les résultats.