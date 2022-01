Congo-Brazzaville: Examens d'Etat - Les chefs d'établissement initiés aux inscriptions en ligne

Les gestionnaires des établissements scolaires publics et privés ont été édifiés, le 10 janvier, sur le processus d'inscription en ligne lors d'un échange avec la Direction des systèmes d'information et de la communication au Complexe scolaire Revolution-Gampo Olilou.

L'objectif a été d'écouter les pédagogues sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés à l'utilisation de l'application www.congoedusolft.cg pour le processus d'inscription en ligne des candidats aux différents examens d'Etat.

Le directeur des Systèmes d'information et de la communication, Arsène Harold Boukita, a expliqué aux responsables des établissements scolaires publics et privés, aux inspecteurs et coordonnateurs des directions départementales que l'application existe depuis trois ans. Elle permet aux établissements de remplir leur matrice d'inscription en ligne, maîtriser leurs effectifs ainsi qu'empêcher la transhumance.

Le système, a-t-il poursuivi, connaît des améliorations afin d'atteindre la stabilité. Les discussions régulières entre la direction des systèmes et les responsables des écoles permettent d'édifier les enseignants sur les différents outils de communication numérique compatibles à l'application : l'outil informatique, le téléphone mobile.

En effet, les dates de dépôt des dossiers manuels ou physiques des candidats des établissements vers les directions départementales et la Direction des examens et concours sont fixées du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. En ce qui concerne les inscriptions en ligne, a ajouté le directeur de système, elle est fixée du 10 janvier au 28 février prochain.

" A partir du mois de mars, la direction procédera au contrôle dans l'optique de produire les listes définitives des candidats ", a-t-il déclaré.

Arsène Harold Boukita a, par ailleurs, promis la formation des responsables de ces écoles publiques et privées sur la nouvelle application afin de leur permettre de transférer les données des candidats depuis leur établissement vers la direction des examens. Cette formation sera facilitée par une équipe de neuf personnes dont trois formateurs auront la charge des enseignants des lycées et six pour ceux des collèges à raison de deux par collège.