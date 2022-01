Congo-Brazzaville: Royaume téké - Josué Rodrigue Ngouonimba appuie la mobilité du roi

Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, s'est rendu, le 10 janvier à Ngabé, dans le département du Pool, pour offrir au roi batéké Michel Ganari dit " Nsalou 2 ", un véhicule 4×4 double cabine ainsi que des vivres et non vivres.

Composé essentiellement de trente sacs de riz, trente cartons de poissons salés, quinze bidons d'huile végétale, dix sacs de sel et bien d'autres vivres, le don offert au roi est interprété comme une forme de considération à son égard. A l'occasion, un accueil chaleureux marqué de danses folkloriques, des chants religieux et autres a été réservé au ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

" À travers ce geste, nous sommes tout simplement venus réaffirmer notre disponibilité à pouvoir être le relais du roi et du gouvernement afin que son mandat se passe dans de très bonnes conditions ", a indiqué Josué Rodrigue Ngouonimba.

Outre ce don, il a également offert des fournitures scolaires aux responsables d'une école moderne de la place. Un geste qui n'a pas laissé les bénéficiaires indifférents, saluant cet acte accompli par le ministre en charge de la Construction et de l'Urbanisme.