Cameroun: Vaccination - Le saut quantitatif

Près de 3000 doses de vaccins administrées en trois jours le week-end dernier au Centre de vaccinations internationales de Yaoundé. Visiblement grâce au pass sanitaire de la CAN.

De Vendredi à dimanche 9 janvier, le Centre de vaccinations internationales a administré 2700 vaccins et effectué 4000 tests de dépistage rapide. Ces chiffres, selon le Dr Yanne Emmanuel Ntsobe Njoh Bolo Bolo, chef du centre, ne vont pas cesser de croître. La preuve, hier matin, autour de 9 h, le Centre était déjà pris d'assaut par les usagers. La demande de vaccination contre le Covid-19 est très forte.

Le registre de Véronique Sanda, chef de bureau vaccination et médecine du voyage, va bientôt manquer d'espace. Elle est chargée d'accueillir toutes les personnes désireuses de se faire vacciner et surtout de leur faire un counseling. Elle est rassurante et persuasive, et les usagers n'hésitent pas à prendre chacun l'un des vaccins proposés : Johnson and Johnson, Pfizer, AstraZeneca et Sinopharm.

Dame Léopoldine Tchaptche, commerçante, s'est décidée ce jour à se faire vacciner, trompant la vigilance de son époux et de ses enfants. " Je viens juste de leur dire que je suis déjà vaccinée. Je ne sais pas pourquoi les gens on peur de le faire. Pourtant le gouvernement ne peut pas faire un discours sur une chose qui va nous tuer ", avance-t-elle, définitivment convaincue. Tout à côté, un jeune homme, personnel du centre est chargé de la délivrance du pass sanitaire, fortement sollicité par les usagers. Depuis le matin, les demandeurs de ce document ne cessent de se présenter à son niveau.

Les sollicitations sont telles qu'il est obligé de prendre quelques minutes de pause pour se dégourdir les jambes malgré l'impatience des usagers qui restent tout de même compréhensifs. Dans l'enceinte du Centre, un poste de dépistage TDR a également été aménagé. Le circuit prévoit donc : TDR-vaccin-pass sanitaire.

Même ambiance au niveau du Palais des sports de Yaoundé. Bien que ce jour soit quasi désert, le chef du Centre, le Dr Lucien Mama explique que " le week-end dernier a été infernal en termes de travail et de sollicitation de vaccin et de dépistage. Nous travaillions tous les jours jusqu'à 23 h. Aujourd'hui, nous avons décidé de travailler de 6 h à 10 h ".

Le stand de vaccination néanmoins est encore ouvert, le chef de ce poste indique que la Coupe d'Afrique des Nations est visiblement venue booster la demande de la vaccination chez les Camerounais. " Avant, nous étions à 15-20 personnes vaccinées. Depuis deux semaines, nous sommes à 200, voire 300 personnes par jour qui sont vaccinées ", dévoile-telle.

Aujourd'hui, même les anti-vaccins, professent des discours élogieux sur la vaccination. Ils ne font pas que le clamer, ils se font vacciner aussi. " J'ai failli mourir de Covid-19. J'ai compris que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux est faux. Tout le monde devrait se faire vacciner ", encourage un ancien anti-vaccin.