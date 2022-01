Cameroun: Les favoris sont de sortie

La première journée dans certains groupes a vu la logique respectée, malgré les oppositions farouches.

Dire que la première sortie du Sénégal était attendue est un euphémisme. Avec sa kyrielle de stars internationales, les Lions de la Teranga ont la faveur des bookmakers depuis le tirage au sort de cette CAN TotalEnergies 2021. Surtout que l'équipe, qui est clairement classée dans la catégorie des super favoris, se retrouve dans une poule plus qu'à sa portée.

Mais hier à Bafoussam, Sadio Mane et ses coéquipiers ont évité de peu la catastrophe alors qu'un match nul contre le Zimbabwe leur pendait au nez. D'aucuns avaient pourtant rêvé d'une avalanche de buts dans ce combat entre David et Goliath. Goliath a été le plus fort mais ce qu'il a souffert. Heureusement, un penalty dans les arrêts de jeu a sauvé le Sénégal et offert à Sadio Mane son premier but du tournoi.

Des penalties, parlons-en puisqu'après seulement la première journée dans les poules A, B et C, on en compte déjà trois dont deux en faveur du Cameroun lors du match d'ouverture contre le Burkina Faso (2-1). La Var, qui s'est définitivement installée dans les habitudes, fait déjà sa star, drainant dans son sillage son habituel lot de débats bien nourris.

Après six matchs, le compteur affiche donc trois penalties, sept buts dont un doublé pour le capitaine des Lions indomptables, Vincent Aboubakar, et déjà un carton rouge. L'Ethiopien Yared Bayeh est devenu le premier joueur expulsé de cette CAN lors du match contre le Cap vert (défaite 1-0) dimanche dernier à Olembe. Le Walya a en effet reçu un carton rouge à la 12e min pour un tacle en position de dernier défenseur. Comme quoi, il n'y a pas de temps à perdre dans des rounds d'observation.

Après le choc plutôt décevant entre le Maroc et le Ghana hier à Mfandena, avec des Lions de l'Atlas qui ont assuré l'essentiel (1-0), on aura droit à un autre duel qui peut faire des étincelles entre vainqueurs de la CAN. Ce Nigeria-Egypte dans le groupe D à Garoua est certainement la plus belle affiche de cette première journée.

D'autant que les Pharaons se verraient bien accrocher un nouveau titre à leur collection avec leur star, Mohamed Salah. Les Super Eagles eux se plaisent bien en outsiders capables de déjouer les pronostics. N'oublions pas non ce mardi, l'entrée en lice du tenant du titre, l'Algérie, face à un bleu, la Sierra Leone. L'occasion pour les Fennecs d'affirmer leurs ambitions dans ce tournoi. Mais de ce qu'on a vu jusque-là, il ne vaut mieux pas vendre la peau des Leone star avant de les avoir tués.