Afrique: Maroc-Ghana - Attentes non comblées

Hier au stade Omnisports à Yaoundé, le choc entre les deux favoris de cette poule, achevé sur le score de 1-0 en faveur des Marocains, n'a pas vraiment été à la mesure des promesses.

Une 83e minute salvatrice. Pas seulement pour les Lions de l'Atlas, qui à cet instant, par l'intermédiaire de Sofiane Boufal, passent devant les Black Stars dans cette affiche de rêve entre le Maroc et le Ghana au stade Omnisports de Yaoundé. Salvatrice aussi pour le spectacle de cette rencontre annoncée depuis le tirage au sort de cette poule C comme un choc, une farandole d'étincelles et un show de grand cru.

Cette démonstration de football, elle ne restera que sur le papier, l'opposition ne tenant pas vraiment la promesse des fleurs, jusqu'à ce déboulé de Boufal dans la surface de réparation ghanéenne et sa frappe imprenable, pour l'ouverture et la clôture du score.

1-0. C'est par cette petite marge que le Maroc rentre en force dans la compétition, et obtient les trois points de la victoire. Ceci malgré l'absence de " quatre à cinq titulaires habituels ", selon les confessions de l'entraîneur Vahid Halilhodzic. Cette victoire marocaine est précieuse pour se donner de l'air dans une poule C complexe, aux profils différents et impertinents.

Cet affrontement entre Marocains et Ghanéens s'est résumé à un combat sans pitié au milieu de terrain, remporté sur plusieurs séquences par les hommes en rouge. Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, avait compris l'enjeu, en positionnant quatre joueurs au cœur de son système, appuyés par Boufal et Louza sur les côtés.

Face à cette organisation marocaine, Thomas Partey, maître à jouer du Ghana, a eu du mal à imposer ses années de pratique. C'est justement sur les couloirs que Milovan Rajevac, le coach du Ghana, a semblé miser. Son attaque conduite par la fratrie Ayew, André et Jordan, a été renforcée par la rapidité de Sulemana à gauche, mais aussi l'expérience de Paintsil à droite. La finition, encore et toujours a manqué aux Black Stars, pourtant entreprenants sur nombre d'actions. Avec un Ghana déjà dos au mur dès la première journée, la suite de la compétition promet d'être passionnante dans cette poule C.