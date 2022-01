Afrique: Gabon-Comores - Entame réussie pour les Panthères

Malgré l'absence Pierre-Emerick Aubameyang, les poulains de Patrice Neveu ont dominé les Cœlacanthes (1-0), au stade Omnisports de Yaoundé hier.

Une victoire des Comoriens sur les Panthères du Gabon hier au stade Omnisports de Yaoundé, lors du deuxième match de cette première journée de la poule C, aurait donné plus de saveur à la première participation de ce pays à une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations. Mais les Cœlacanthes (nom de l'équipe nationale comorienne) ont plié l'échine devant les Panthères du Gabon (1-0). But inscrit à la 15e min par le milieu de terrain Aaron Salem Boupendza, à la suite d'une offensive menée dans le couloir gauche avec l'appui de l'avant-centre Jim Emilien Ngowet Allevinah. Une flamme qui va lessiver l'entrain des Cœlacanthes.

Pourtant, l'enthousiasme affiché par les poulains d'Amir Eddine Abdou lors des premières minutes de la rencontre a laissé poindre l'espoir d'une issue heureuse. Les assauts effectués dans la partie gabonaise de la paire formée par le capitaine El-Fardou Ben Mohamed, par ailleurs le joueur le plus capé du groupe (30 ans, une vingtaine de sélection) et Abdallah Mfoihaia Kasim, ont donné des sueurs froides aux défenseurs gabonais.

A la reprise, l'équipe de l'Archipel va se montrer plus entreprenante. Le jeu construit dès le milieu de terrain par Faiz Mattoir et Said Bakari va constamment se heurter à la muraille gabonaise. Les Comoriens vont faire montre de témérité tout au long de la seconde partie. En multipliant des incursions qui ne vont malheureusement pas se concrétiser. Les Panthères vont leur opposer un jeu lucide et physique. C'est presque logiquement que le Gabon sort victorieux en l'absence de leur capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang, toujours en isolation. Non sans envoyer des signaux forts à leurs adversaires du 14 janvier prochain : les Black Stars du Ghana.