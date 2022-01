Afrique: Le Président Barrow réaffirme son engagement à collaborer avec l'Organisation pour la Migration et le Développement Durable de la Gambie (MSDG)

Le Président-élu Adama Barrow a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à travailler main dans la main avec l'Organisation pour la Migration et le Développement Durable de la Gambie (MSDG) en vue de faciliter une contribution plus importante de la diaspora au développement national, et ce, par le biais du Ministère des Affaires Etrangères, des ministères associés, des départements et agences gouvernementales.

Le leader Gambien a fait cette affirmation dans une déclaration communiquée par Mr Badara Joof, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie lors du cinquième forum sur la participation de la nation de l'Organisation pour la Migration et le Développement Durable de la Gambie (MSDG) tenu au Centre de Conférence Internationale (ICC) de Bijilo au cours du weekend.

Le thème de ce forum était: " La Consolidation et l'Accélération du Développement National. "

" Quelque soit l'importance de leurs moyens financiers, les membres de la diaspora partagent toujours leurs rémunérations avec leurs familles et communautés en Gambie. Cela se vérifie lors des périodes de fêtes et durant les moments de famine, tel que démontré par l'augmentation considérable de leurs contributions durant la pandémie du covid-19 " a-t-il déclaré.

Le Président Barrow a déclaré que la diaspora, qu'ils soient des individus ou organisations de la société civile, est un partenaire important du gouvernement dans sa noble mission de consolidation et d'accélération du processus de développement national.

" Je reste optimiste que la collaboration entre l'Organisation pour la Migration et le Développement Durable de la Gambie (MSDG), le Ministère des Finances et la Banque Centrale de la Gambie pour l'établissement d'un mécanisme de financement et d'octroi d'emprunts obligataires à la diaspora ira de l'avant en 2022. "

Il a déclaré que la récente législation concernant le Projet de Loi sur le Marché des Capitaux permettrait le rehaussement du partenariat entre la diaspora et le gouvernement et faciliterait la mise en œuvre des programmes et projets de développement.

Le Président Barrow a rappelé que durant la première édition du forum sur l'enjeu de la nation, il avait révélé aux Gambiens la nécessité de " rester vigilant pour les opportunités de développement infrastructurel et les opportunités de développement inspirées par la diaspora. "

Depuis lors, a-t-il poursuivi, son gouvernement a réalisé un certain nombre d'importants projets de développement infrastructurel dans les zones rurales et urbaines. Il est ému et touché par l'impact considérable de ces projets de développement tant dans le rehaussement du niveau de vie que des opportunités d'emploi des Gambiens.

Cependant, le leader Gambien a déclaré qu'il demeure conscient du besoin urgent pour la conception et la réalisation de programmes et projets de développement complémentaires en vue de la consolidation et de l'accélération du processus de développement régional et national.

Il a adressé ses félicitations au Ministère des Affaires Etrangères pour leur totale collaboration avec le Directorat de la Migration et de la Diaspora Gambienne au cours des années passées.

" Dans la mesure où le directorat procède à la révision et à la mise à niveau de la Stratégie de la Diaspora Gambienne en 2022, j'exhorte toutes les institutions à mettre un accent particulier sur la mise en œuvre adéquate et efficace des objectifs de développement que nous avons exprimés dans nos documents et schémas de stratégie " a-t-il conseillé.

Il a révélé que, dans bon nombre de cas, le déficit de développement de la Gambie n'est aucunement dû à l'absence de projets et de programmes adéquats de développement, mais plutôt au manque de mécanisme pour une mise en œuvre efficace de ces projets et programmes de développement. Il a ajouté que le rendement et une mise en œuvre efficace sont indispensables dans toutes les institutions gouvernementales.

Il a adressé sa gratitude à la diaspora pour leur contribution au développement national et pour leur assistance à leurs familles malgré le fait qu'ils résident à l'étranger.

Mr Mamburay Njie, le Ministre de l'Economie et des Finances, a adressé ses félicitations à la cellule de travail de l'Organisation pour la Migration et le Développement Durable de la Gambie (MSDG) dirigé par le Professeur Gibril Faal pour le travail immense accompli en vue d'attirer les investissements de la diaspora à travers la mise en place du mécanisme d'emprunts obligataires à l'intention de la diaspora.

" Tel qu'énoncé dans le Programme de Développement National, le gouvernement reconnait et apprécie le rôle et l'importante contribution de la diaspora Gambienne dans le processus de développement national " a-t-il déclaré.

Dr Saikou Jabbi, le gouverneur adjoint de la Banque Centrale de Gambie, a déclaré que les Gambiens de la diaspora n'ont aucunement renoncé à apporter leur assistance financière à leurs familles et à soutenir les rêves et aspirations de développement de leur mère patrie.

" Au cours de l'année 2021, les volumes de transfert de fonds par la diaspora ont connu une augmentation sans précédent de 589.81 millions de dollars en 2020 à 773.7 millions de dollars. Soit une augmentation de 31.3% " a-t-il observé.

Professeur Gibril Faal, directeur de l'Organisation pour la Migration et le Développement Durable de la Gambie (MSDG), a déclaré que la diaspora a énormément contribué au processus de développement national. Il a signalé que 90% de l'équipe nationale de football de la Gambie est constitué de membres de la diaspora.

Il a déclaré le besoin de la mise en place d'un mécanisme de collaboration entre la diaspora et le gouvernement de la Gambie car les deux entités doivent travailler main dans la main en vue de soutenir et renforcer le processus de développement national.

