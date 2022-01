Afrique: Chaudes retrouvailles entre la Tunisie et le Mali

Dans le cadre de la rencontre inaugurale du groupe F de la CAN Cameroun 2021, les Aigles de Carthage de la Tunisie affrontent les Aigles du Mali ce mercredi 12 janvier 2022 au stade Omnisports de Limbé à partir de 13h GMT. Très attendus dans ce tournoi, Tunisiens et Maliens se croisent une nouvelle fois pour des chaudes retrouvailles après le nul spectaculaire (1-1) lors de l'édition 2019 en Egypte.

Le Mali et la Tunisie sont inséparables depuis deux (2) ans. Après leur match nul spectaculaire (1-1) lors de la phase de poules de la CAN Egypte 2019, Maliens et Tunisiens se retrouvent à nouveau dans une même poule (F) cette fois-ci au Cameroun à l'occasion de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue en 2022. Et la première place de ladite poule se jouera très certainement entre ces deux nations comme ce fut le cas il y a deux ans en Egypte. Mais attention tout de même à la Mauritanie et à la Gambie qui vont jouer aux trouble-fêtes dans un groupe F au parfum ouest-africain.

En se qualifiant à la phase finale de la CAN Total Energies,Cameroun 2021, la Tunisie vient d'établir un nouveau record sur le continent car elle détient désormais la plus longue série de participation consécutive à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations avec à la clé 15 phases finales sans interruption possible. Elle est la seule équipe à réaliser une telle performance dans l'histoire de la CAN. On se rappelle, la Tunisie qui connaîtra sa 20e phase finale de la compétition reine à la faveur de cette 33e édition au Cameroun, n'a jamais manqué une seule édition de Coupe d'Afrique depuis sa participation en 1994 chez elle-même à Tunis. C'est dire que la Tunisie est un vrai habitué de la compétition qui après son seul et unique sacre à domicile en 2004 aura à cœur de retrouver sa couronne sur le sol camerounais qui lui échappe depuis une dizaine d'années.

Mais déjà en ouverture du groupe F ce mercredi 12 janvier au stade Omnisports de Limbé (13h GMT), les Aigles de Carthage de la Tunisie retrouveront sur leur chemin de reconquête une vraie équipe malienne, solide, percutante et collective qui ambitionne de remporter le trophée de la CAN cette année après sa défaite (3-2) en finale de l'édition 72, disputée au Cameroun.

Ce qu'ils ont dit

Mondher Kebaier, (Entraineur, Tunisie)

" Nous entamons cette compétition dans la sérénité, ce serait une compétition très disputée. C'est très important de bien débuter la compétition. On joue contre une équipe malienne sérieuse, une équipe qui jouera certainement le titre. Nous allons nous battre à 200%. C'est une affiche entre deux équipes historiques des joutes africaines.

Cette équipe a tous les moyens mais en interne, on a étudié le jeu malien, les points forts et les points forts ont été disséqués. D'ailleurs, on avait joué contre eux en amical au mois de juin. La Tunisie a une identité de jeu, une force de caractère, on a eu des certitudes lors de la dernière coupe arabe. On a vu depuis le début de la compétition, les matchs sont très disputés, les scores étriqués. La Tunisie sera fidèle à sa philosophie de jeu, la Tunisie c'est une histoire de compétiteurs. La Tunisie, c'est la qualité."

Montassar Taldi :

" C'est un honneur pour nous de représenter 12 millions de tunisiens qui portent tous le même rêve. Notre équipe est complète, on a eu 2 cas de covid qui sont guéris et on attend d'ailleurs notre capitaine Youssef Msakni qui doit rejoindre le groupe.

Nous sommes des compétiteurs, on va prendre match par match, la Tunisie a toujours été parmi les favoris, nous ne sommes pas là pour la figuration. On veut être efficace à chaque fois. On n'a pas de stars, on a une équipe ".

Les Aigles du Mali planent très haut actuellement. Pour preuve, ils ont terminé à la première place de leur groupe qualificatif pour cette 33e édition de la CAN. De plus, Mohamed Magassouba et ses hommes ont fini invaincus les éliminatoires du Mondial Qatar 2022 de surcroît sans prendre le moindre but.

En revenant au Cameroun 50 ans après la finale perdue en 72, le Mali qui joue la 12e CAN de son histoire, fait sans nul doute partie des équipes à éviter lors de cette compétition. Et les Tunisiens ne diront pas le contraire car ils ont été contraints au partage des points par les Maliens (1-1) lors de la précédente édition en Egypte. Ce qui leur avait coûté la première place du groupe.

Dans le rang tunisien, les joueurs à suivre sont les expérimentés Wahbi Khazri et Youssef Msakni (32 ans) qui mettront leur expérience au service du collectif. On n'oublie pas non plus l'attaquant du Zamalek d'Egypte Seifeddine Jaziri qui a remporté le trophée du meilleur buteur de la dernière Coupe du monde Arabe FIFA avec 4 buts. Une attention particulière doit aussi être accordée aux deux futures stars de la sélection tunisienne Elias Skhiri (Koln) et Hannibal Mejbri (Manchester United) qui montent en puissance.

De son côté, le Mali compte énormément sur son jeune attaquant en occurrence Ibrahima Koné. Le joueur de 22 ans a crevé l'écran lors du deuxième tour éliminatoire de la Coupe du monde Qatar 2022 en inscrivant 5 buts en 4 matches dont un somptueux triplé contre le Kenya. Outre Ibrahima Koné, les médaillés de bronze à la Coupe du monde Juniors Nouvelle Zélande 2015 qui constituent d'ailleurs l'ossature de cette équipe malienne, sont également attendus à cette CAN. Il s'agit du portier Djigui Diarra, du défenseur Falaye Sacko, des milieux de terrain Diadié Samassékou et surtout Adama Traoré " Noss ", qui a été désigné " Meilleur joueur " de la compétition.

L'historique des confrontations entre les deux sélections dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations plaide en faveur du Mali. En deux matches, le Mali compte une victoire et un match nul face à la Tunisie. L'on se rappelle, le Mali avait humilié la Tunisie devant son public en ouverture de la CAN Tunis 94 (victoire 2 à 0). Quelques années plus tard plus précisément en 2019, la Tunisie se faisait accrocher par le Mali (1-1) lors des matches de poules. La rencontre de ce mercredi va être la 3e confrontation entre les Aigles de Carthage et les Aigles du Mali dans une compétition officielle de la CAF alors que la Tunisie a battu le Mali en amical. La dernière victoire tunisienne sur le Mali en amical remonte au mardi 15 juin 2021, succès 1 à 0 à Rades.

Au-delà de tous ces aspects, le Mali et la Tunisie ont plusieurs points communs. D'abord ils sont tous les deux qualifiés pour les barrages qualificatifs à la coupe du monde Qatar 2022 dont le tirage au sort aura lieu le samedi 22 janvier prochain à Douala au Cameroun en marge de la cette expédition aux pays des Lions indomptables. Un dernier tour qui pourrait mettre en opposition les deux sélections puisque la Tunisie se trouve dans le Pot 1 tandis que le Mali a hérité du Pot 2 selon le dernier classement FIFA, publié le jeudi 23 décembre 2021.

En plus, le Mali et la Tunisie font partie de ces quelques sélections africaines qui ont un sélectionneur local à leur tête pendant cette CAN. Mohamed Magassouba sera sur le banc malien tandis que son alter ego Mondher Kebaier sera sur celui de la Tunisie.

Il est important de signaler que la phase préparatoire entre le Mali et la Tunisie a été sérieusement perturbée par le COVID-19. Une situation qui a obligé les deux pays à renoncer à plusieurs de leurs rencontres amicales.

Dans tous les cas, le vainqueur de ce match choc Tunisie-Mali prendra sans aucun doute une sérieuse option sur la qualification en vue des huitièmes de finale de la compétition.

Ce qu'ils ont dit

Mohamed Magassouba (Entraineur, Mali)

" Nous sommes l'équipe la plus jeune de la compétition, une jeunesse pleine d'avenir, d'enthousiasme, une jeunesse prête pour aller au charbon. Une jeunesse qui va tout faire pour briller dans cette compétition. On est à 30 matchs avec seulement 2 défaites, une qualification aux barrages avec une première place, sans encaisser le moindre but, c'est une équipe joueuse, dynamique qui joue au football. Le Mali est une des meilleures équipes du monde, on a des ambitions fortes, les ambitions légitimes de toutes les grandes nations.

On a l'ambition de brandir, le 06 février la CAN. Demain, on jouera contre une équipe tunisienne expérimentée, qui a des ambitions fortes. On sera très attentifs "

Hamari Traoré

" On est enthousiaste, prêt pour jouer contre cette équipe de la Tunisie. On ne va pas les sous-estimer ou les surestimer. C'est une équipe jeune comme l'a dit le coach, on est humble et modeste mais on veut remporter cette compétition et l'offrir à notre peuple qui a tant souffert. La Tunisie est une équipe très tactique, très compacte. C'est à nous d'être patient pour les surprendre. "