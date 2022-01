Congo-Brazzaville: Le transfert de Bakambu à Marseille quasiment acté

Libre de tout contrat depuis son départ de Beijing Guoan en Chine après quatre ans, l'attaquant international congolais, Cédric Bakambu (31 ans en avril 2022), va revenir en Europe comme il le déclarait déjà.

Annoncé en Espagne où il était à Villareal avant d'aller en Chine, en Turquie où il a également joué à Bursaspor, en Angleterre et même au Brésil, c'est finalement en France que Cédric Bakambu va se relancer. Le joueur formé à Sochaux est sur le point de signer à l'Olympique de Marseille.

Selon le quotidien sportif français L'Equipe, le joueur qui a failli signé à Barcelone en 2018 s'est entretenu avec Jorge Sampaoli, actuel entraîneur de Marseille, en espagnol. Et cet échange a visiblement été fructueux au point que les médias se sont enflammés sur une éventuelle signature du buteur congolais qui tient à jouer rapidement afin d'être prêt lors des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Pour rappel, Bakambu a disputé 87 matches et inscrit 58 buts à Beijing Guoan en Chine de 2018 à 2021. Il a porté le maillot de Villareal en Espagne cent cinq fois et inscrit 47 buts de 2015 à 2018. A Bursaspor en Turquie, il est resté de 2014 à 2015 et inscrit 21 buts en quarante matches. Formé à Sochaux, en France, il a disputé cent sept matches et marqué vingt et un buts entre 2010 et 2014.

International congolais depuis 2015 après avoir été international français U15, U17 et U20 (champion d'Europe), il compte trente sélections chez les Léopards et buteur à treize reprises. Il va donc relancer sa carrière à Marseille et nourrir l'espoir de disputer la Coupe du monde, pour la première fois de sa carrière ; mais cela passe par une performance des Léopards de la République démocratique du Congo aux barrages en mars prochain.