Afrique: Le Nigéria dicte sa loi à l'Égypte

Les Super Eagles offrent une prestation séduisante, et poussent les Pharaons à une défaite d'entrée 1-0.

Gros coup dur pour les Pharaons avec la sortie sur blessure au genou de Tawfik. L'Égypte est contrainte d'évoluer à 10 durant quelques minutes avant l'entrée d'Abdelmonem. Un avantage qui va profiter aux Super Eagles qui vont faire tourner le ballon et conserver la possession de balle. Le ballon du match est changé à deux reprises, pas assez gonflé au goût de l'arbitre et des joueurs.

Le pressing haut du Nigeria sera récompensé à la 30e minute de jeu. Simon centre dans la surface et son ballon est dégagé par la défense directement sur Aribo. Le joueur remet de la tête vers Ihenacho qui contrôle de la poitrine et marque d'une somptueuse demi-volée du gauche, inscrivant sur le coup son 12e but en 38e sélection avec le Nigeria.

L'Egypte peine à exister, les Super Eagles montent en puissance, à l'image d'un Simon très actif à gauche, c'est donc logiquement qu'ils conservent l'avantage au score à la pause.

Salah et les siens sont forcés de réagir à la reprise du match, Aboul-Fetouh est remplacé par Ashraf à la 46e minute, puis Hassan Trezeguet par Sayed Zizo. Mais c'est le Nigeria qui va une fois de plus mettre la pression dans une nouvelle offensive à la 62e minute.

Iheanacho est servi dans l'axe à l'extérieur de la surface. Il décide d'enchainer directement d'une frappe du gauche, directement contrée puis captée dans les airs par El-Shenawy.

Les Egyptiens essaient de réagir à la 67e sur une contre-attaque rapide. Marmoush centre pour Salah qui cherche à s'illustrer d'une reprise du gauche contrée, mais l'attaquant de Liverpool est signalé hors-jeu. Le Nigeria réussi à maintenir son avantage, jusqu'au coup de sifflet final.

Une victoire qui permet aux Super Eagles de prendre provisoirement la tête de la poule D avec 3 points. Rappelons que Les Pharaons étaient invaincus depuis leurs 16 derniers matches de phase de poules en Coupe d'Afrique des Nations : 12 victoires et 4 nuls. Leur dernier revers à ce stade de la compétition remonte à 2004 face à l'Algérie (1-2).

Réactions d'après-match

Kelechi Iheanacho (Homme du match)

"C'était un défi pour moi, et nous avons fait beaucoup d'efforts et avons obtenu les trois points. Nous sommes satisfaits de cela. Nous devons faire plus au cours des deux prochains matches et j'espère que nous pourrons gagner les deux."

Augustin Eguavoen (Entraîneur, Nigéria)

"Je félicite les joueurs pour la performance et la victoire. L'Egypte nous a respectés mais nous avons joué à notre manière. Nous avons tout donné pendant le match, et nous devons jouer chaque match comme s'il s'agissait d'une finale. Nous avons gagné le premier match, et nous verrons ce que nous faisons dans le prochain."

Carlos Queiroz (entraîneur de l'Egypte)

"La performance en première mi-temps était très mauvaise et c'est la vérité, nous n'étions pas sur le terrain. Nous avons commencé à jouer en seconde mi-temps et il n'y avait aucune raison pour cet échec et cette défaite contre le Nigeria. Nous avons perdu ce match mais il y a 6 points que nous devons obtenir contre le Soudan et la Guinée Bissau pour se qualifier.