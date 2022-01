Afrique: Guinée Equatoriale - Côte d'Ivoire - Un match pour se jauger

Fiche technique

Date : 11 janvier 2022

Heure : 20h 00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Japoma Douala

Groupe : E

Match : Guinée Equatoriale-Côte d'Ivoire

Après sa place de demi-finaliste de la CAN 2015, la Guinée Equatoriale va venir défier la Côte d'Ivoire double championne d'Afrique en 1992 et en 2015. Une partie difficile mais excitante pour le Nzalang Nacional qui aura besoin de démontrer qu'il n'est pas présent au Cameroun par hasard.

Et faire savoir que cette présence et les progrès effectués par son football n'ont rien à voir avec les qualifications en tant que pays hôte de la compétition. Rencontrer dans ces conditions, une équipe ivoirienne qui compte dans le landerneau du football africain, voilà ce qui peut l'aider à se jauger et mesurer ce qu'il peut espérer dans cette compétition.

Castro Nopo, coach adjoint de la Guinée Equatoriale :

"Nous n'avons peur de personne et nous refusons d'être perçus comme une équipe venue en touristes. Comme les 23 autres équipes présentes, la Guinée Equatoriale va défendre crânement ses chances dans cette compétition. La Côte d'Ivoire est une grande équipe mais la dernière fois que nous avons joué contre eux, c'était 1-1. Cette CAN sera très spéciale pour tout le monde. C'est une très belle compétition et ce n'est pas parce que nous allons jouer le tournoi hors de notre pays que nous n'avons pas d'ambitions".

Du côté de la Côte d'Ivoire, après l'élimination à la Coupe du monde 2022, il ne reste que cette compétition pour marquer les esprits et le coach Patrick Beaumelle, adjoint d'Hervé Renard lors de la victoire de 2015 sait comment y parvenir.

Toutefois, comme les supposés favoris de la CAN TotalEnergies 2021 (9 janvier au 6 février), il sait qu'il va falloir s'employer pour soigner son entrée dans la compétition. Reste à rappeler qu'il aura en face un adversaire qui aura tout à prouver avec sa 3-ème participation en phase finale de Coupe d'Afrique des nations mais la première loin de ses bases.

Patrick Beaumelle, coach de la Côte d'Ivoire :

"Quand on est la Côte d'Ivoire, pour chaque match, nous allons chercher les trois points de la victoire. Mais, il ne sert à rien de le dire mais il faut le faire. La Guinée Equatoriale, c'est toujours une équipe difficile à jouer et les premiers matchs de cette Coupe d'Afrique des nations ont démontré que ce sera difficile pour tout le monde. Nous devons faire abstraction de tout pour réussir notre entrée en matière. Malgré le manque de match de préparation, l'équipe est motivée à faire un bon résultat à cette compétition. Tous les joueurs sont prêts à mouiller le maillot et il n'y aura aucune excuse en dépit des difficultés.