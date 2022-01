Afrique: Mauritanie vs Gambie - Derby zonal en terre camerounaise

Dans ce groupe F qui entrera en lice, mercredi, la Mauritanie et la Gambie, les deux outsiders, qui se connaissent bien appartenant à la même zone de développement, la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football.

Cette rencontre de Coupe d'Afrique des Nations sera un derby zonal entre deux équipes qui se sont affrontées à cinq reprises dans leur histoire (deux officielles et trois amicales).

Au total, les Mauritaniens ont pris le dessus, en gagnant deux matchs, il y a eu deux nuls et un revers. Côté hiérarchisation des sélections se manifeste aussi au niveau du classement Fifa, la Mauritanie est devant avec une 103-ème place contre la 150-ème pour la Gambie.

Contrairement aux Scorpions, les Mourabitounes qui participent pour une deuxième fois d'affilée, à ce rendez-vous continental ont disputé deux matchs de préparation à Dubaï.

Les deux se sont soldés par des nuls, 0-0 contre le Burkina Faso, le 30 décembre dernier et le second et 1-1 contre les Panthères du Gabon, le mardi 4 janvier 2022.

Pour cette campagne camerounaise, le nouvel entraîneur des Mourabitounes, le Français Didier Gomes Da Rosa a fait confiance à un effectif qui a vu l'arrivée de quelques nouveaux joueurs.

Le défenseur de Nancy (L2-France), Souleymane Karamoko, l'attaquant Pape Ibnou Bâ du Havre (L2- France), qui avait marqué le but égalisateur des Mourabitounes face au Gabon, ouvrant ainsi son compteur but, après deux apparitions dans l'équipe, l'attaquant et sociétaire du club Turque de Giresunspor Kulübü, Souleymane Doukara font partie de ces nouvelles recrues.

Le trio d'attaque est ainsi complété par Aboubacar Kamara (Aris Thessaloniki-Grèce) qui retrouve ses coéquipiers, après son absence à la Coupe Arabe FIFA.

Il y a eu également les retours du "patriarche", le milieu de terrain Khassa Camara (Northeast United FC-Inde) et de Yacoub Sidi Ethmane (AS Vita Club-RDC), zappé depuis longtemps par l'ancien coach des Mourabitounes.

Absent de longue durée, le défenseur de Valenciennes (L2- France) Ali Abeid, sera aussi de la partie.

Da Rosa a aussi fait confiance à deux "pépites" du championnat local et qui évoluent toutes deux, dans le Club de l'AS Douane, qui a accédé cette saison en Super D1 (élite mauritanienne).

Il s'agit du jeune portier El Mokhtar Mohamed, né en 2002 et le jeune milieu de terrain des Gabelous, Lekweiry Beyatt, né en 2005 et le plus jeune joueur de la CAN TOTALENERGIES CAMEROUN 2021.

Ce qu'ils ont dit

Didier Gomez Da Rosa, (Entraîneur, Mauritanie)

"Je bénéficie du travail effectué par Corentin Martins, qui a posé les bases de cette réussite progressive. Maintenant il fallait trouver un élan. Notre objectif, c'est d'être au moins en huitième de finale. On est serein, réaliste, il faut faire preuve d'humilité, on va apporter un vent de fraîcheur à cette CAN. La Gambie est une belle équipe, avec des très grosses individualités. C'est pas une équipe à négliger, elle peut être surprenante dans l'animation."

Aboubakar Kamara

" C'est une fierté pour moi de défendre les couleurs de la Mauritanie au haut niveau. On est préparé pour être au diapason avec des objectifs élevés. On n'a un groupe soudé,le groupe vit bien, on est concentré sur l'objectif, c'est de faire franchir un palier à cette équipe. On a progressé avec le nouveau coach dans cette phase de transition, on s'est contenté de se ressembler. Techniquement, physiquement , nous sommes tous concernés

Cependant, même si dans l'effectif des Scorpions on retrouve beaucoup plus de joueurs expérimentés et qui évoluent dans de grandes écuries, les Mourabitounes comptent, eux, sur leur statut hiérarchique et sur leur vécu dans la compétition.

La Gambie qui se qualifie à une première CAN de son histoire, n'a pas été gâtée, pour ce qui est de la préparation. En effet, les deux matchs qui étaient au programme, contre l'Algérie et la Syrie ont été annulés, pour motif qu'il n'y avait que 12 joueurs disponibles sur 28 éléments retenus. Quatre membres du staff également sont testés positifs au Covid-19.

Néanmoins, le sélectionneur belge des Scorpions, Tom Saintfiet jouera son va-tout et misera sur son contingent de joueurs évoluant en Italie dont, le milieu de terrain de l'AS Roma (série A- Italienne) Ebrima Darboe et l'attaquant du FC Bologne, Musa Barrow.

Tout comme l'autre attaquant de Boavista FC (Primeira Liga- Portugal), Yusupha Njie ou encore le redoutable pied gauche et buteur du FC Zurich, Assan Ceesay, un joueur passé par la Ligue 1 sénégalaise Casa Sports et Niary Tally.

C'est lui qui avait inscrit le but le plus important, celui de la qualification à cette CAN, contre l'Angola, en mars dernier.

Ce qu'ils ont dit

Tom Saintfiet (Entraineur, Gambie)

" La Gambie est un pays qui a des ambitions, qui va goûter les délices d'une participation à la CAN. En 51 ans, la Gambie n'a pas joué de compétition internationale, on va entamer cette compétition sans pression avec un vent de fraîcheur, d'insouciance et de responsabilité. L'atmosphère est fantastique. "

" Dans un groupe ou il y a la Tunisie et le Mali, notre marge de manœuvre est étroite.

Notre finale, c'est contre la Mauritanie, on a des ambitions légitimes. La Gambie a des jeunes footballeurs fantastiques qui veulent se révéler devant la planète foot. On n'est pas là pour le tourisme mais pour bien représenter cette jeune nation. "

Pa Modou Jagne

" On est désormais dans l'histoire de la Gambie avec cette première qualification à CAN. Maintenant la recréation est terminée, on va jouer avec nos qualités, bien rentrer dans cette compétition. On va jouer match par match. "