Afrique: Réchauffement des relations entre Washington et Addis-Abeba

L'Ethiopie et les Etats-Unis pourraient améliorer leurs relations qui s'étaient détériorées à cause du conflit qui oppose le gouvernement et les forces tigréennes, les TPLF.

A la mi-novembre, lorsque le conflit opposant les forces gouvernementales éthiopiennes et les forces tigréennes était à son sommet, les Etats Etats-Unis, tout comme certains autres pays, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays.

Une annonce qui a détérioré des relations déjà mises à mal par les accusations des Etats-Unis visant l'Ethiopie et concernant les violations des droits humains dans la région du Tigré.

Apaisement des tensions

Le récent appel téléphonique du président américain au Premier ministre éthiopien vient donc apaiser les tensions entre les deux pays.

"Ce contact direct entre le président Biden et le premier ministre Abiy Ahmed est à féliciter car c'est une première. Avant, on a connu par exemple le voyage du secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, qui a visité le Kenya d'où il a évoqué la question de l'Ethiopie, au lieu d'aller en parler en Ethiopie", souligne Jan Abbink, professeur de politique et gouvernance à l'Université de Leiden, au Pays-Bas.

L'appel téléphonique du président américain a évoqué les récentes attaques aériennes sur des camps de réfugiés dans le Tigré, faisant plus d'une cinquantaine de victimes et blessant des centaines d'autres.

Jan Abbink estime que les Etats-Unis doivent exprimer leur fermeté sur des actes de violation des droits des civils: "Bien sûr que la politique américaine met un accent sur la condamnation des violations des droits de l'homme, que ce soit du côté du gouvernement éthiopien, ou même des TPLF, sur les tueries ou encore les bombardements contre les civils".

Penchant des Etats-Unis pour les TPLF?

Entretemps, certains dans la classe politique éthiopienne pensent que les Etats-Unis devraient commencer à équilibrer le jeu entre le gouvernement et les TPLF.

Les Etats-Unis ont souvent penché du côté TPLF, entretenant avec lui de bonnes relations de 1991 à 2018, quand ce parti était au pouvoir.

"Les Etats-Unis devraient être impartiaux. Souvenez-vous des atrocités qu'ont commis les TPLF dans les régions d'Amhara et Afa, en tuant les civils. Les Etats-Unis n'ont alors rien dit", déplore Ahmed Gishe, un analyste politique ethiopien.

L'Ethiopie est actuellement exclue de l'AGOA, l'accord commercial liant les Etats-Unis et l'Afrique, notamment à cause de la poursuite des violations des droits de l'homme. Une décision actée en ce mois de janvier. Un mois qui a aussi vu la libération par le premier ministre d'une dizaine de prisonniers politiques, une démarche saluée par la Maison Blanche.