Maroc: La Gauche européenne condamne les violences du Maroc contre les militants sahraouis

Bruxelles — Le parti de la Gauche européenne a condamné les violences perpétrées par les forces de sécurité marocaines contre les militants sahraouis, appelant les gouvernements européens à intervenir pour protéger l'activiste Sultana Khaya, assignée à résidence depuis novembre 2020.

"La question du Sahara occidental et les violences perpétrées par les forces de sécurité marocaines contre les militants sahraouis est un paradigme des modèles violents et autoritaires du mécanisme répressif de l'Etat et du gouvernement marocains", a indiqué le parti de Gauche européenne dans un communiqué.

Il considère "nécessaire et prioritaire l'intervention forte et immédiate des gouvernements européens afin de faire pression, aux niveaux institutionnel et international, sur le gouvernement et la monarchie marocaine afin de veiller à ce que l'obligation de protéger la militante sahraouie soit respectée", soulignant qu'en matière de droits de l'Homme, "toute forme de timidité est absolument inacceptable".

Parmi ces odieux abus, rapportés par Amnesty, le Parti signale qu'"il faut également mentionner le fait qu'elle, ses sœurs et sa mère de plus de 80 ans ont été violées par les forces de sécurité marocaines". "C'est quelque chose d'inacceptable et de tellement odieux que même les Nations unies, par l'intermédiaire de Mary Lawlor, la rapporteuse spéciale de l'ONU, ont menacé de sanctions internationales la monarchie marocaine", souligne la Gauche européenne.

"Il est important de rappeler que, du point de vue du droit international, le Sahara occidental est un territoire non autonome en attente d'un référendum d'autodétermination", ajoute le communiqué.

Sultana Khaya est présidente de la Ligue sahraouie pour la défense des droits de l'Homme et contre le pillage des ressources naturelles à Boudjdour occupée, au nord du Sahara occidental.

"Au fil du temps, elle a perdu un œil lorsqu'elle a été attaquée par la police à l'université de Marrakech, suivie par plusieurs agressions contre elle et les membres de sa famille, et ce uniquement parce qu'elle a demandé et demande toujours le respect des droits de l'Homme", rappelle également le parti de Heinz Bierbaum.