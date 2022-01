Algérie: Le Salon de la promotion immobilière, de la construction et du décor ouvre ses portes

Alger — Le Salon de la promotion immobilière, de la construction et du décor "Souknatec Expo" a ouvert ses portes mardi à Alger aux professionnels du domaine.

Organisé au Centre international des conférences (CIC) par Sunflower, une agence de communication spécialisée dans l'évènementiel, le salon auquel 60 exposants prennent part, se tient jusqu'à samedi prochain.

Des banques et des institutions financières qui offrent des services en matière de financement immobilier, sont présentes aussi à ce salon, qui donne également l'opportunité d'échanges et d'affaires entre les professionnels (B to B) et des échanges commerciaux avec des clients potentiels.

L'organisation de cet évènement s'est faite suite au "demandes persistantes" de la part des professionnels et des particuliers en quête d'espace d'affaires dédié exclusivement à la thématique du salon, selon son commissaire Ahmed Haniche.

Il a ajouté que ce salon, qui contribue à "la mise en valeur des innovations et acquis technologiques dans la construction et l'aménagement", intervient dans une conjoncture économique "favorable à la relance de l'investissement et à l'encouragement des initiatives visant à la création de richesses et de postes d'emplois".