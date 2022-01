Algérie: L'Université aujourd'hui face au défi de la formation et de l'accompagnement de l'investissement

El-Oued — L'université algérienne est aujourd'hui face au défi d'une formation qualitative de la ressource humaine appelée à accompagner au mieux les projets d'investissement, a affirmé depuis la wilaya d'El-Oued le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane.

S'exprimant en marge de sa visite de travail, amorcée lundi dans cette wilaya, le ministre a mis l'accent sur la stratégie du secteur et son importance dans la gestion des questions concernant le quotidien du citoyen et ce, en tant que centre de rayonnement scientifique et de savoir qui accompagne les projets d'investissement et le développement économique.

"L'enjeu d'impliquer l'université dans l'accompagnement technique des projets d'investissement s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Gouvernement qui insiste sur l'encouragement de la recherche scientifique de qualité, de sorte à aller de manière efficiente vers la concrétisation de la stratégie d'encouragement et de valorisation des projets scientifiques innovants", a-t-il souligné.

Et d'ajouter que la mise en œuvre judicieuse du plan d'action du Gouvernement et des décisions du Conseil des ministres du 19 décembre 2021 faisant obligation pour l'université de s'ouvrir sur son environnement socioéconomique, dictait à la communauté universitaire de développer son potentiel de recherche et de l'adapter aux exigences de la concurrence nationale et internationale.

Lors de sa visite de travail, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité une exposition, où sont mis en exergue les innovations des étudiants de Master professionnel en physique médicale, organisée au Centre anticancéreux d'El-Oued, au titre d'une convention signée en 2020 entre les ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur, permettant aux étudiants d'effectuer des stages au niveau des établissements hospitaliers.

Le ministre a également visité une exploitation agricole privée "Daouia", où des étudiants en agronomie mènent des expérimentations et ce, en vertu d'une convention de partenariat entre l'université Hamma Lakhdar d'El-Oued et l'exploitation agricole en question, dans le cadre de l'ouverture de l'Université sur son environnement socioéconomique.