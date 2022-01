Algérie: Relever le défi de couvrir les besoins du marché national et s'orienter vers l'exportation

Tiaret — Le ministre de l'Industrie Ahmed Zaghdar a indiqué, mardi à Tiaret que les investisseurs doivent relever le défit de couvrir les besoins du marché national et s'orienter vers l'exportation à l'effet de relancer l'économie nationale.

Lors de sa visite d'inspection dans la wilaya, le ministre a souligné que les investisseurs doivent relever le défi pour que 2022 soit l'année économique par excellence, comme l'a décidé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a soutenu que des investisseurs algériens, notamment ceux activant dansla wilaya de Tiaret, ont les capacités et les moyens "pour relever ce défi à travers des produits à base de matières premières locales de haute qualité répondant aux exigences du marché extérieur et qui ouvrent des perspectives d'exportation vers des pays méditerranéennes et africains".

"L'orientation de certaines entreprises vers la réalisation d'un taux d'intégration de 100% à travers l'utilisation de matières premières locales est un pas positif devant générer à l'Etat des devises consacrées auparavant à l'importation de matières premières, nonobstant la contribution par conséquent à la relance de l'économie nationale à un taux variant entre 6 et 15%", a déclaré le ministre.

Le ministre a donné le coup d'envoi d'une opération de raccordement de 18 projets d'investissement dans la zone industrielle de Zaaroura au réseau d'électricité pour un délai de 70 jours, avec une contribution des investisseurs estimée à 28 millions DA, une "initiative louable", selon lui.

Par ailleurs, M. Zaghdar a indiqué que son département ministériel "œuvrera dans le cadre du programme du Gouvernement à relever la performance du secteur public et à créer d'autres activités devant impulser l'économie circulaire basée sur la récupération et la valorisation de produits, d'autant que le plomb utilisé dans la production de batteries fabriquées par l'Entreprise nationale de batteries de Sougueur (Tiaret) qui a adhéré au programme portant transition énergétique, notamment en se dotant d'une chaîne de fabrication de batteries fonctionnant à l'énergie solaire avec un taux d'intégration de 100%.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'entreprise 2021-2026, qui vise à augmenter les capacités de production et améliorer la qualité, ce qui ouvrira de nouveaux horizons à l'exportation, a affirmé son représentant dans un exposé présenté au ministre lors de sa visite à l'entreprise.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que la wilaya de Tiaret recèle de potentiels d'investissement considérables pouvant être valorisés en conjuguant les efforts pour créer les conditions favorables.

La visite du ministre dans la wilaya de Tiaret a été marquée par l'inspection d'une société privée située dans la zone industrielle de Zaaroura, d'une capacité de production de 3.200 tonnes de fer en 2021 dont 100 tonnes ont été exportées vers la Tunisie.

Il a également visité une entreprise de fabrication de l'aluminium, qui a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle pour l'encourager à relever la production à 11.000 tonnes de matières premières destinées à la fabrication de portes et de fenêtres avec un taux d'intégration de 100%.

Le ministre s'est orienté vers l'entreprise de production de chambres froide où il a suivi un exposé sur les projets d'investissement et le foncier disponible à accorder aux investisseurs, totalisant 300 hectares répartis sur deux anciennes zones industrielles à Zaaroura 1 et Ain Bouchekif et les nouvelles zones Zaaroura 2 et d'Ain Bouchekif outre les zones d'activités de Ksar Chellala, Sougueur, Mahdia, Frenda et Medrissa.

Le foncier industriel dont recèle la wilaya de Tiaret est estimé à 1.206 hectares, a-t-on fait savoir.