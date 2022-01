Cameroun/Sénégal: CAN Cameroon 2021 - Me Senghor dément le forfait d'Ismaïla Sarr

Me Augustin Senghor a fait taire les rumeurs sur l'éventuel forfait d'Ismaïla Sarr de la CAN au Cameroun. Actuellement en Espagne pour des examens médicaux de contrôle, l'attaquant des Lions qui est dans une phase de rééducation, ne devrait faire son retour que dans la phase des 8e ou de quart de finale, a rassuré le président de la Fédération sénégalaise de football en marge de la séance d'entraînement des Lions effectuée hier, mardi, dans leur camp de base de Bangou. Selon lui, le groupe "covidé" sera même complet d'ici, ce mercredi, en cas de test négatif.

Le cas d'Ismaila Sarr qui souffre d'une blessure lui valant des soins supplémentaires en Espagne, n'entraînera pas un forfait définitif. Me Augustin Senghor président de la Fédération sénégalaise de football a tenu à rassurer et à démentir les informations qui font état de forfait du joueur. " L'information à ce stade est qu'il n'est pas forfait. Il fait partie des joueurs sélectionnés. A ce titre, nous avions retenu un retour à Barcelone pour le rendez-vous qu'il avait pris de longue date pour le 10 janvier avec le médecin chirurgien qui suit l'évolution de sa situation. Hier (Ndlr: lundi 10 janvier), notre staff médical et celui de Watford, le joueur même et les chirurgiens étaient en concertation pour évaluer sa blessure. Celle-ci a évolué positivement mais il y a une phase de rééducation. Nous avons convenu qu'il le fasse sur place. Ce sera pour une dizaine à une quinzaine de jours. De sorte qu'à la fin, il puisse nous rejoindre ", a t-il- informé, en marge de la séance d'entraînement effectuée hier, mardi 11 janvier, dans le camp de base des Lions à Bangou.

Le retour de l'attaquant réservé pour les 8e ou les quarts

Le président de la Fédération sénégalaise de football indique que l'attaquant de Watford devrait effectuer son retour qu'à la phase d'une qualification en 8e ou en quart de finale après avoir observé sa phase de rééducation ou de réhabilitation en vue d'un retour sur le terrain.

A cet effet, le communiqué de la Fédération sénégalaise de football reçu hier, mardi confirme qu'il résulte de ces examens " une évolution positive ". " Cela permettra qu'il retourne aux environs des phases de finale où des quarts. Nous en avons discuté avec le coach national. J'estime que si sa préparation est bien faite, Ismaila Sarr sera d'un apport si le Sénégal accède à l'étape décisive ", précise Me Senghor visiblement confiant de l'espoir qui est aujourd'hui placé sur l'attaquant de Watford. " On garde espoir du moment où son chirurgien a considéré qu'il y a une évolution positive. On passe à la phase de la remise en forme du joueur. Tout est positif. Nous considérons que s'il vient avant les huitièmes ou les quarts, on saura que le Senegal a fait son mercato avec une recrue de choix qui est Ismaila Sarr ", espère-t-il.

Faisant le point, Me Augustin Senghor a également souligné que les Lions seront finalement au complet ce mercredi. Les derniers cas de Covid-19 retenus à Dakar ou à Bafoussam devraient sortir du confinement et rejoindre l'entraînement. " Nous faisons partie des pays qui ont le plus grand contingent de cas. Nous avons vu certaines personnes qui étaient confinées ici, ont considéré en plaisantant qu'elles étaient un peu sorties de prison. Il s'agit au niveau de l'encadrement du Dtn (Mayacine Mar, NDLR) et de Lamine Diatta. Nous avons accueilli hier, lundi (avant-hier, NDLR). Mame Baba Thiam, Famara Diedhiou, on les a vus sortir aujourd'hui (hier, NDLR). Les autres joueurs sont censés faire leur test ce mardi (hier, NDLR).

"Il s'agit de quatre ou cinq personnes qui sont restées à Dakar. Ceux qui seront testés négatifs nous rejoindront certainement ce mercredi dans la soirée. On espère dans deux ou trois jours avoir l'effectif au complet excepté Ismaila Sarr ", renseigne t-il.