Afrique de l'Ouest: Approvisionnement correct du Mali et stabilité des prix - Gouvernement et opérateurs économiques unissent leurs efforts

Le ministre de l'Économie et des Finances et ses collègues en charge du Commerce et des Transports se sont entretenus, ce mardi 11 janvier 2020, avec les représentants des opérateurs économiques maliens. Selon un communiqué de presse, cette rencontre de haute importance a servi de cadre d'échanges sur les dispositions à prendre, de part et d'autre, pour assurer un approvisionnement normal du Mali en produits tout en veillant sur la stabilité des prix afin que les populations maliennes ne ressentent pas les effets des sanctions de la Cedeao et de l'Uemoa.

Les ministres ont exprimé la nécessité d'union et de solidarité d'actions de l'ensemble des Maliens et des Maliennes pour la riposte face au blocus décidé contre notre pays. Ils ont pris l'engagement ferme, aux noms des plus hautes autorités, de mettre tout en œuvre pour permettre aux opérateurs de poursuivre tranquillement leurs activités.

Les opérateurs économiques ont exprimé leur engagement ferme à jouer leurs partitions pour soutenir les autorités de la transition. Ils ont sollicité auprès de l'Etat des facilités leur permettant d'utiliser les voies alternatives pour l'approvisionnement du pays. Ils ont également demandé l'ouverture de couloirs permettant d'importer leurs produits déjà stockés dans les entrepôts des ports des pays de la Cedeao.

Des échanges sont déjà en cours avec les pays amis, notamment la Guinée-Conakry, l'Algérie et la Mauritanie pour les facilités d'accès à leurs ports pour ravitailler le marché malien, ont expliqué les ministres. Une mission gouvernementale est en cours de préparation serait dans ce sens dans ces différents pays

Les aspects liés à la stabilité des prix sur les marchés ont été également évoqués. L'assurance a été donnée par les ministres afin qu'une flambée de prix ne puisse survenir.

Les ministres ont décidé de maintenir ce cadre d'échanges permanent avec les opérateurs économiques afin de gérer les contingences et ont affirmé que toutes leurs disponibilités pour les accompagner.

Les opérateurs économiques ont rassuré les populations sur l'approvisionnement correct du pays et sur la stabilité des prix sur le marché. Ils ont enfin rassuré le gouvernement de Transition de leur soutien.

Cette rencontre précède celle qui a eu lieu entre le ministre de l'Economie et des Finances et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers (Apbefs) le lundi 10 janvier 2022. Les échanges avaient porté sur les mesures à prendre pour que les clients des banques ne soient pas affectés par les sanctions.