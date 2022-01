Madagascar: Prix des PPN - La Conférence des Évêques interpelle le président Andry Rajoelina

Le Pape François invite le président Andry Rajoelina pour un voyage officiel au Vatican.

Les membres de la Conférence des évêques ont transmis l'invitation du Souverain pontife lors de la présentation de vœux qui s'est tenue hier au Palais d'Iavoloha. Une invitation qui fait suite à la visite du Pape à Madagascar en 2019. Avec cette invitation, un déplacement du président Andry Rajoelina à Rome est donc attendu dans le courant de cette année 2022. La Conférence des évêques a aussi transmis les trois messages forts adressés aux dirigeants du monde par le Pape François. Ce dernier encourage les autorités étatiques à favoriser le dialogue et songer aux biens communs, mais aussi à promouvoir l'éducation pour une vie harmonieuse où règne la paix et la sécurité. Il encourage aussi la création d'emplois. En effet, l'Eglise catholique, à travers la Conférence des évêques, interpelle le président Andry Rajoelina concernant les difficultés subies au quotidien par le peuple malgache.

Téléphérique. Les différents sujets polémiques du moment ont été abordés durant cette rencontre à Iavoloha, notamment le projet téléphérique contesté par une partie des anciens élèves du Collège Saint Michel. La conférence des évêques, qui se dit disposée à travailler avec tous ceux qui soutiennent le développement, n'est pas contre ce projet mais demande plus d'éclaircissement. Une entière confiance est accordée au diocèse d'Antananarivo qui engage des discussions avec le département ministériel concerné par le projet téléphérique. Toutefois, ceci n'a pas empêché la Conférence des évêques de demander des explications auprès du Chef de l'Etat à propos notamment de l'emplacement des pylônes et de toutes les infrastructures y afférentes.

Litiges fonciers. La Conférence des évêques a aussi interpellé le président Andry Rajoelina concernant l'inflation et la hausse des prix des produits de première nécessité. L'Eglise catholique réclame plus d'effort de la part du gouvernement pour alléger les difficultés subies au quotidien par la population, et conseille le président de renforcer les projets visant à appuyer les agriculteurs afin d'augmenter la production des produits locaux. Mais en attendant que nous parvenions à l'autosuffisance alimentaire, l'Eglise encourage l'Etat à poursuivre l'importation de"vary mora". Tous les autres dossiers d'injustices constatées au niveau des districts de Madagascar, en l'occurrence les litiges fonciers qui font des milliers de victimes à travers la Grande île, ont également été évoqués durant cette rencontre.

Résultats concrets. Les gouverneurs des régions ont également présenté leurs vœux pour le nouvel an au président Andry Rajoelina. À l'occasion, le Chef de l'Etat a rappelé que les gouverneurs sont tenus à respecter une obligation de résultats. Il est temps de rectifier toutes les imperfections et d'améliorer les méthodes de travail pour que vous puissiez participer pleinement à la mise en œuvre de tous les "velirano" au niveau de votre circonscription respective, a déclaré le président de la République. Et lui de rappeler que la population au niveau des districts et des régions attendent des résultats concrets de la part des gouverneurs. De leur côté, ces derniers ont reconnu que malgré les travaux déjà réalisés, de nombreux efforts restent à faire pour réaliser tous les "velirano". Toutefois, ils ont réitéré leur volonté et leur disponibilité à suivre le rythme imposé par le président pour parvenir à l'émergence de Madagascar.

Souveraineté nationale. Les membres de l'Académie Malagasy dirigés par son président, le Professeur François Rajaoson et le Professeur Raymond Ranjeva, président d'honneur de l'Académie, ont également présenté leurs vœux au président Andry Rajoelina hier. Outre la célébration de son 120è anniversaire, l'Académie Malagasy projette également de commémorer cette année le 75è anniversaire de l'insurrection de 1947. La souveraineté nationale sera mise en avant durant cette commémoration. Durant cette rencontre, le président Andry Rajoelina a félicité les nouveaux membres du bureau de l'Académie Malagasy, particulièrement le Professeur Raymond Ranjeva qui vient d'être élu président de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques.