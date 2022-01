Madagascar: Hauts emplois de l'Etat - Des postes clés à pourvoir

Les nominations pourront reprendre lors du deuxième conseil des ministres de l'année prévu ce jour.

Conseil d'Etat. Des postes clés attendent d'être pourvus. À commencer par le président du Conseil d'Etat qui se joue entre trois magistrats, en l'occurrence, Marie de Jésus Ratolojanahary ; Clément Jaona ; et Be Jacquot. Les deux premiers sont l'un et l'autre commissaire de la Loi. Quant au troisième, il est président de Chambre. Le président de la République aura à choisir l'un de ces trois magistrats proposés par le CSM lors de sa dernière session afin de remplacer le président sortant du Conseil d'Etat Denis Ratovonelimalala qui a été nommé lors du conseil des ministres du 27 juin 2018.

ARAI. Le chef de l'Etat a également le choix entre trois noms avancés par le Comité pour la Sauvegarde de l'Éthique (CSI) pour le poste de Directeur général de l'Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) prévue d'être nommé et installé fin décembre 2021 ou début 2022. Comme son nom l'indique, l'ARAI est chargée d'enregistrer, de conserver et de gérer les avoirs saisis ou gelés ainsi que de consigner la valeur des biens saisis. Avec le CSI, le BIANCO, le SAMIFIN et le PAC, c'est la cinquième entité, pour ne pas dire la cinquième roue, du carrosse anti-corruption.

IGE. Le Directeur général de l'Inspection Générale de l'Etat (IGE) attend également d'être nommé après le limogeage lors du conseil des ministres du 08 décembre 2021 de celui qui était en poste depuis 2 ans et 9 mois. Rattachée à la Présidence de la République, l'IGE est en quelque sorte le gendarme dans le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de gestion des finances publiques. Elle est composée principalement par des Inspecteurs d'Etat dont le syndicat attend toujours d'être reçu par le président de la République.

Jirama. Nomination en " stand by " également du Directeur général de la Jirama. À la... lumière de son déplacement à la centrale d'Andekaleka, on attend de voir si le président de la République va titulariser l'actuel intérimaire ou nommer un nouveau DG. Trois mois après le limogeage de Vonjy Andriamanga, le courant a du mal à passer - au propre comme au figuré - entre la Jirama et les abonnés qui broient du noir à cause des délestages de plus en plus fréquents, à tel point qu'il y a de l'électricité dans l'air.