Afrique: Algérie - Les Fennecs égalent la série d'invincibilité de l'Espagne et du Brésil

La sélection de l'Algérie a fait son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations -CAN 2021) ce mardi 11 janvier. Même si les Fennecs n'ont pas pu s'imposer face à une Sierra Leone valeureuse (0-0), ils continuent tout de même leur série d'invincibilité et rejoignent l'Espagne et le Brésil.

Les poulains de Djamel Belmadi ont désormais à leur compteur, 35 matchs de suite sans défaite. Une incroyable série d'invincibilité qui reste unique sur le continent. Sur le plan mondial, l'Algérie égale la performance du Brésil (1993-1996) et de l'Espagne (2007-2009), qui avaient également réalisé le même total avant de tomber.

Les Fennecs ont désormais en ligne de mire, le record mondial détenu par l'Italie (37 matchs entre 2018 et 2021). Pour égaler cette performance, il faudrait d'abord éviter une défaite au cours des deux prochaines rencontres de la CAN, contre la Guinée Equatoriale (16 janvier) et la Côte d'Ivoire (20 janvier).

Une fois ce cap passé, l'Algérie peut tenter de décrocher le record mondial en huitièmes de finale de la CAN.